Самый простой рецепт: как приготовить шикарную шарлотку с яблоками

Предлагаем самый простой рецепт вкусной и аппетитной шарлотки, которая идеально дополнит вечерний чай в прохладные осенние вечера. С таким блюдом справится даже неопытная хозяйка, и этот рецепт пригодится, когда внезапно должны прийти гости.
Кстати, к яблокам можно добавить еще и лимонную цедру, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Шарлотка с яблоками - рецепт
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 200 г муки
- 3 ст. л. масла
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 5 яблок
- Корица
- Кленовый сироп и пломбир (для подачи)
Яйца тщательно взбейте с сахаром до пышной пены.
Добавьте к яйцам мягкое масло, просеянную муку с разрыхлителем и все перемешайте.
Яблоки нарежьте на кусочки, выложите на дно формы и посыпьте корицей.
Вылейте тесто на яблоки.
Выпекайте шарлотку при температуре 180 градусов приблизительно 50 минут.
Подавайте с кленовым сиропом и шариком мороженого.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить шарлотку с яблоками:
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
