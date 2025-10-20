Самый простой рецепт: как приготовить шикарную шарлотку с яблоками

Рецепт ароматной шарлотки с яблоками.

Шарлотка с яблоками - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем самый простой рецепт вкусной и аппетитной шарлотки, которая идеально дополнит вечерний чай в прохладные осенние вечера. С таким блюдом справится даже неопытная хозяйка, и этот рецепт пригодится, когда внезапно должны прийти гости.

Кстати, к яблокам можно добавить еще и лимонную цедру, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Шарлотка с яблоками - рецепт

Ингредиенты:

4 яйца

150 г сахара

200 г муки

3 ст. л. масла

1 ч. л. разрыхлителя

5 яблок

Корица

Кленовый сироп и пломбир (для подачи)

Яйца тщательно взбейте с сахаром до пышной пены.

Добавьте к яйцам мягкое масло, просеянную муку с разрыхлителем и все перемешайте.

Яблоки нарежьте на кусочки, выложите на дно формы и посыпьте корицей.

Вылейте тесто на яблоки.

Выпекайте шарлотку при температуре 180 градусов приблизительно 50 минут.

Подавайте с кленовым сиропом и шариком мороженого.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить шарлотку с яблоками:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

