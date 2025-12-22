Украинское оружие в деле: новая ракета уничтожила "жирную" цель россиян

Этой ночью Россия содрогалась от взрывов.

В России гремели взрывы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное:

Этой ночью Украина поразила нефтяной терминал

Под удар также попали вражеский склад боеприпасов и место хранения ударных БпЛА

В ночь на 22 декабря Силы обороны Украины поразили ряд важных вражеских объектов как в России, так и на временно оккупированных территориях. Детали успешных операций рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В сообщении говорится, что бойцам удалось этой ночью поразить нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", склад боеприпасов и место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА.

В Генштабе пишут, что терминал "Таманьнефтегаз" - это часть энергетического тыла РФ, поддерживающая финансирование и логистику военных операций оккупантов. В ходе операции известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов и возгорании на площади более 1 тыс. кв. м и не менее 1 судна. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка.

Кроме того, этой ночью, под прицел ракеты украинского производства попал временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Еленовке (ТОТ украинского Крыма). На месте удара вспыхнул масштабный пожар, информацию о последствиях и уровне повреждений пока уточняют.

К тому же украинским бойцам удалось поразить склад боеприпасов мотострелкового полка (Украинск, ВОТ Донецкой области). По предварительной информации цель уничтожена. Эту операцию провели для того, чтобы нарушить систему логистического обеспечения противника на Покровском направлении.

Также, в ночь на 22 декабря, частично уничтожены запасы ударных БпЛА, которыми РФ обстреливает Украину.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины". - резюмировали в Генштабе ВСУ.

Какова главная цель украинских ударов по России - мнение эксперта

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москве.

"Относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но посмотрите на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики. Украина наносит удары именно по объектам электроэнергетики и распределения электроэнергии вокруг Москвы и Московской области", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Взрывы в РФ - новости по теме

Как писал Главред, утром 22 декабря в Москве взорвался автомобиль. В автомобиле находился генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фанил Сарваров, который воевал в Чечне, Сирии и Украине. Позже следственный комитет РФ подтвердил ликвидацию Сарварова.

Напомним, в ночь на 20 декабря в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы уничтожении 27 украинских беспилотников над пятью областями.

Накануне, 17 декабря, взрывы прогремели в городах Саратов и Энгельс. Известно о последствиях атаки "на земле". Также в эту ночь громко было в Краснодарском крае, где атакован местный НПЗ.

Читайте также:

