Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапс

Марина Фурман
22 декабря 2025, 15:09
1191
Некоторые люди вынуждены ждать пересечения границы десятки часов.
линии на границе
На границах настоящий коллапс / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГПСУ

Вкратце:

  • На границе Украины со странами ЕС фиксируют огромные очереди
  • За последние сутки пограничники проверили около 155 тысяч человек

Перед рождественско-новогодними праздниками на границах наблюдаются огромные очереди, в том числе на въезд в Украину. В соцсетях украинцы пишут, что некоторым приходится стоять в очереди десятки часов. Об очередях на государственной границе Украины предупреждают в ГПСУ.

В Государственной пограничной службе Украины сообщают, что только за последние сутки на пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой пограничники проверили около 155 тысяч человек и 28,5 тысячи транспортных средств.

видео дня

При этом, пассажиропоток был положительным: в Украину заехало почти на 15 тысяч человек больше, чем выехало.

"С целью обеспечения более ритмичного и эффективного пропуска лиц и транспортных средств органы Государственной пограничной службы Украины увеличили количество персонала, привлеченного к осуществлению пограничного контроля, а также организовали дополнительное взаимодействие с другими контрольными службами Украины и сопредельных государств", - говорится в сообщении.

  Какая ситуация на границах по состоянию на 22 декабря
    Какая ситуация на границах по состоянию на 22 декабря фото: ГПСУ
  Какая ситуация на границах по состоянию на 22 декабря
    Какая ситуация на границах по состоянию на 22 декабря фото: ГПСУ
  Какая ситуация на границах по состоянию на 22 декабря
    Какая ситуация на границах по состоянию на 22 декабря фото: ГПСУ
  Какая ситуация на границах по состоянию на 22 декабря
    Какая ситуация на границах по состоянию на 22 декабря фото: ГПСУ
  Какая ситуация на границах по состоянию на 22 декабря
    Какая ситуация на границах по состоянию на 22 декабря фото: ГПСУ

Пограничники рекомендуют гражданам, которые планируют зарубежные поездки, заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать направления с меньшим скоплением транспорта.

Стоит добавить, что очереди на границе выросли как на направлениях для легковых авто, так и на автобусных полосах.

Смотрите видео, в котором показано километровые очереди на границе:

Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапс

Выезд за границу - новости по теме

Как писал Главред, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14210, который может существенно изменить правила выезда украинцев за границу в период военного положения. Документ предлагает расширить перечень оснований для временного ограничения выезда граждан Украины.

Недавно на государственной границе Украины временно остановлены пропускные операции. Въезд и выезд граждан приостановлен из-за сбоя в базе данных таможни.

Напомним, с 12 октября 2025 года на границе с ЕС заработала новая Система въезда/выезда (EES), которая заменила штампы в паспортах на цифровую биометрическую регистрацию. Она касается краткосрочных поездок. В базу вносят фото лица, отпечатки пальцев (для лиц от 12 лет), данные паспорта, дату и место пересечения границы.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Госпогранслужба госграница пересечение границы пограничники Госпогранслужба новости Украины
