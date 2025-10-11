Завтра заработают новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

Нововведение должно повысить уровень безопасности в странах Шенгенской зоны.

https://glavred.info/ukraine/zavtra-zarabotayut-novye-pravila-peresecheniya-granicy-chto-izmenitsya-dlya-ukraincev-10705628.html Ссылка скопирована

Новые правила пересечения границы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное:

Правила пересечения границы с ЕС изменятся

Заработает новая цифровая биометрическая регистрация

Система будет касаться краткосрочных поездок

С 12 октября 2025 года на границе с ЕС заработает новая Система въезда/выезда (EES). Она заменит штампы в паспортах на цифровую биометрическую регистрацию. Об этом сообщило посольство Украины в Польше.

Известно, что система будет касаться краткосрочных поездок - до 90 дней в течение любых 180 дней.

видео дня

"EES вводят для усиления контроля за соблюдением правил пребывания, предотвращения использования поддельных документов и повышения уровня безопасности в странах Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.

Так, с 12 октября в базу будут вноситься следующие данные:

фото лица;

отпечатки четырех пальцев (от 12 лет);

информация из загранпаспорта;

дата и место въезда/выезда.

Стоит добавить, что для прохождения биометрической проверки пассажирам автомобилей нужно будет выходить из транспорта.

В то же время, отказ предоставить биометрические данные станет основанием для отказа во въезде в ЕС.

Выезд мужчин за границу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 года было продиктовано, в частности, тем, чтобы школу в Украине заканчивало как можно больше молодежи.

По его мнению, что если бы такое решение не приняли, в будущем в старших классах не осталось бы ребят.

Выезд за границу - что известно

Как сообщал Главред, доктор экономических наук, финансист, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий сказал, что в Украине разрешили свободный выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 года, но со временем этот предел могут поднять до 25 лет.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Из-за этого военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за границу. По его словам, ограничения на выезд за границу для мужчин определенного возраста будут действовать до завершения военного положения.

Кроме того, спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко сообщал, что для выезда за границу мужчины 18-22 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Он может быть в бумажном или электронном виде.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред