Какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу: полный перечень

Главное:
- Мужчины 18-22 лет должны иметь военно-учетные документы для выезда за границу
- Документ может быть в бумажном или электронном виде
Для выезда за границу мужчины 18-22 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Он может быть в бумажном или электронном виде. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.
"О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины", - сообщил Демченко.видео дня
Он добавил, что пока документ не обнародован, окончательно о введенных изменениях можно будет говорить после появления постановления на "Правительственном портале".
"Пропуск этой категории граждан, в отношении которой приняты изменения, пограничники начнут обеспечивать после публикации этих изменений и вступления их в силу", - отметили в ГПСУ.
Также Демченко сказал, что соответствующая норма о разрешении на выезд из Украины не будет распространяться на лиц, занимающих должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Эта категория мужчин может выезжать за пределы Украины только в служебную командировку.
Выезд украинцев за границу - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, такая инициатива позволит украинским семьям почувствовать больше свободы и уверенности.
Уже 26 августа Зеленский сообщил, что правительство обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 года. Решение согласовано с военным командованием и в ближайшее время вступит в силу.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 26 августа вечером сообщила, что правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно выезжать за границу и возвращаться в Украину во время военного положения.
Другие новости:
- "Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине
- Гарантии безопасности для Украины: в ISW назвали реальные настроения Кремля
- РФ ударила по Полтавщине: горело предприятие энергетики, часть города была без света
Об источнике: Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред