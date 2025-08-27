Какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу: полный перечень

Загранпаспорта будет мало для пересечения границы.

Какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для пересечения границы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное:

Мужчины 18-22 лет должны иметь военно-учетные документы для выезда за границу

Документ может быть в бумажном или электронном виде

Для выезда за границу мужчины 18-22 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Он может быть в бумажном или электронном виде. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

"О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также отмечаем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины", - сообщил Демченко.

Он добавил, что пока документ не обнародован, окончательно о введенных изменениях можно будет говорить после появления постановления на "Правительственном портале".

"Пропуск этой категории граждан, в отношении которой приняты изменения, пограничники начнут обеспечивать после публикации этих изменений и вступления их в силу", - отметили в ГПСУ.

Также Демченко сказал, что соответствующая норма о разрешении на выезд из Украины не будет распространяться на лиц, занимающих должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Эта категория мужчин может выезжать за пределы Украины только в служебную командировку.

Выезд украинцев за границу - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет. По его словам, такая инициатива позволит украинским семьям почувствовать больше свободы и уверенности.

Уже 26 августа Зеленский сообщил, что правительство обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 года. Решение согласовано с военным командованием и в ближайшее время вступит в силу.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 26 августа вечером сообщила, что правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно выезжать за границу и возвращаться в Украину во время военного положения.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

