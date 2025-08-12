Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

Если правительство примет решение, то мужчины от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-poruchil-uprostit-peresechenie-granicy-dlya-chasti-muzhchin-kto-v-spiske-10689158.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал важное заявление относительно пересечения границы молодыми людьми / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГПСУ

Основное:

Зеленский предложил разрешить выезд за границу мужчинам до 22 лет

Такая инициатива позволит почувствовать больше свободы

Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет. Его заявление прозвучало 12 августа во время молодежного форума "Молодежь здесь".

По его словам, такая инициатива позволит почувствовать больше свободы, больше уверенности украинским семьям.

видео дня

"В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении", - сообщил президент.

Зеленский заявил, что правительство будет работать над упрощением возможности пересечения границы для украинских мужчин до 22 лет вместе с военным командованием.

Украинский лидер не исключил того, что правительство может отказаться принимать такое решение.

"Вы еще не знаете, как будет", - пошутил Зеленский, когда в зале начали аплодировать.

Выезд молодежи за границу

Недавно народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире телеканала КИЕВ 24 заявил, что в Украине мужчинам 18-24 лет хотят разрешить выезд за границу, но будет касаться это только студентов.

"Сейчас мы имеем какую ситуацию: 17-летние юноши выезжают и после совершеннолетия уже не возвращаются. Но они хотят возвращаться хотя бы на летние каникулы. И мы должны дать таким юношам право возвращаться хотя бы на летние каникулы. Возможно, со временем они решат остаться в Украине. Это их право", - подчеркнул он.

В то же время Федиенко уточнил, что законопроект касается только абитуриентов, которые планируют поступать на дневную форму обучения в высших учебных заведениях.

Выезд мужчин и женщин за границу - новости по теме

Как писал Главред, женщин с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут брать на воинский учет, без личного присутствия. На фоне этого возник вопрос: могут ли они выезжать за границу. Адвокат утвердительно ответил, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием и в дальнейшем могут спокойно выезжать за пределы Украины - автоматическая постановка на воинский учет не ограничивает в этом праве.

Недавно представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что забронированные от мобилизации мужчины могут выезжать за границу. Однако, все же есть исключения даже среди забронированных.

Кроме того, украинцы, которые находятся за рубежом, также смогут получить бронирование от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине через специальные зарубежные центры.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред