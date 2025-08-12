Укр
Враг усилил давление на двух важных направлениях: куда рвутся россияне

Марина Фурман
12 августа 2025, 16:24
По словам Трегубова, россияне пытаются воспользоваться последним месяцем лета.
Трегубов прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

  • Россия давит на Купянском направлении
  • Враг также активизировался вблизи границы с Днепропетровской области

Российские оккупанты усилили наступательные действия на Купянском и Новопавловском направлениях. Враг атакует вблизи административной границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас захватчики подтягивают подкрепления и активно давят на Купянском направлении.

"Там (Купянск - Главред) сильное давление по всему направлению. Россияне пытаются использовать последний месяц лета, подтягивают подкрепления и давят", - сказал Трегубов.

В то же время он отметил, что похожая ситуация также происходит на Новопавловском направлении, особенно вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

"Попытки туда зайти по состоянию на сейчас неудачные, но (россияне - Главред) активно пытаются и будут пытаться", - отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что сейчас по всей зоне ответственности ОСГВ "Днепр" российские оккупанты "полезли как в последний момент".

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

РФ планирует провести новое наступление

Заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин в интервью Фокусу сообщил, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.

Он объяснил, что судя по перехватам и накоплению сил, россияне действительно перебрасывают подразделения, что свидетельствует о подготовке к новому этапу наступления.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что россияне прорвали фронт в Донецкой области.

Позже военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке заявил, что в ближайшие часы может решиться судьба 29% территории Донецкой области, оставшихся под контролем Украины. Он отмечает, что глубина прорыва фронта оккупантами к северу от Покровска составляет около 18 километров, что позволило россиянам выйти к трассе из Днепра на Славянск и Краматорск.

Как писал Главред, ситуация на Покровском направлении остается сложной и динамичной. Несколько дней назад 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" занял определенную полосу обороны. Российские оккупанты, пытаясь продвинуться вперед, несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

08:18

Киев готов уступить Москве уже оккупированные территории - The Telegraph

08:14

