Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

Украинские инженерно-фортификационные сооружения работают в районах Золотого Колодца и Шахово, хотя враг пытается их обходить.

Российские войска продвинулись в районах Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского, сообщают аналитики DeepState.

"На отрезке своего пути московиты пробуют устанавливать свои позиции, закрепляться на местности. Также из Кучеревого Яра по посадкам [российские оккупанты] пролезли в населенный пункт Веселое и проводят накопления и там", - говорится в сообщении DeepState. видео дня

Там добавили, что россияне не планируют останавливаться на этом и пытаются развить успех в направлении трассы Доброполье-Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки.

Обстановка на фронте

"К сожалению, враг прощупал слабые места для дальнейшего движения, которыми и будет пользоваться, чтобы осуществить подобные попытки. Обстановка складывается довольно хаотично, ведь враг, найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, пробует быстро закрепляться, накапливаться для дальнейшего продвижения, в то время, как некоторые лица в командовании определенной бригады или не понимают всю глубину проблемы, или подают ситуацию как "контролируемую", в которой "всех убили, всех остановили". Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит", - добавляют аналитики.

Украинские инженерно-фортификационные сооружения в районе Золотого Колодца, Шахово и других населенных пунктах являются качественными, но россияне обходят их и планируют занять для обороны.

По информации DeepState, продвижение оккупантов стало возможным благодаря огневому контролю дронами. "После окончательного закрепления и накопления, будут обязательные попытки двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил Обороны. С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье упадет быстрее чем Покровск", - отмечают аналитики DeepState.

А тем временем на Сумщине

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук считает, что ситуация на Сумщине начинает стабилизироваться. По его словам, украинские войска переходят к контратакующим действиям и контролируют район Кондратовки, где также был освобожден еще один населенный пункт.

"Враг активно нагнетал ситуацию, прогнозируя наступление на Сумы, однако сегодня у него просто нет ресурсов для этого. Это очень большие усилия, которые сейчас враг не может реализовать. С нашей стороны мы доминируем возле Кондратовки, а еще один населенный пункт был освобожден вчера", - отметил Ткачук в эфире телемарафона.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов. Враг добился продвижения на северо-востоке от Кондратовки, юге от Алексеевки, на востоке от Яблоновки, а также на востоке от Локни.

Кроме того, обстановка в районе Покровска стала одной из самых напряженных за весь последний год, сообщил в эфире представитель Объединенного стратегического командования "Днепр" майор Виктор Трегубов.

