Опасно для труб: какой алкоголь нельзя выливать в раковину

В период с Рождества до Нового года люди чаще всего вызывают специалистов по прочистке труб.

Подготовка к празднованию Нового года 2026 традиционно сопровождается не только выбором блюд и закусок, но и последующей уборкой после застолья. Но, как выяснилось, одно из самых распространенных действий хозяек - выливать остатки алкоголя в раковину - может обернуться серьезными проблемами с водоотведением.

Почему алкоголь в раковине - плохая идея

Специалист по дренажным системам рассказал изданию Express, что именно в период между Рождеством и Новым годом сантехники получают больше всего вызовов. Причина - неправильная утилизация жидких отходов, среди которых и праздничные напитки.

Особенно опасными он называет сливочные ликеры, в частности Baileys и Advocaat. Вместе с ними в трубы часто попадают жиры, подливки и кулинарные остатки, которые хозяева смывают после праздничных блюд.

Как образуются засоры

По словам эксперта, жидкая консистенция вовсе не означает безопасность. Напитки на основе сливок относятся к категории FOG - жиров, масел и смазок, которые:

охлаждаются в трубах;

прилипают к их стенкам;

накапливаются, постепенно сужая проход для воды.

В зимний период ситуация ухудшается: низкие температуры ускоряют застывание жиров, что может привести к внезапным засорам, переполнению раковины или даже проблемам с канализацией.

Эксперт советует действовать немедленно:

включить горячую воду;

добавить средство для мытья посуды , чтобы расщепить жиры.

, чтобы расщепить жиры. В то же время он предостерегает от использования холодной воды и агрессивной химии - это может только ухудшить ситуацию.

Профилактика - лучший способ избежать проблем

Эксперт рекомендует:

герметично закрывать и выбрасывать остатки сливочных напитков в мусорку;

давать жирам остыть и переливать их в контейнер перед утилизацией.

Такие простые действия помогут избежать неприятных аварий в разгар праздников и сохранить домашнюю сантехнику в рабочем состоянии.

