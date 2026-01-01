Опасно для труб: какой алкоголь нельзя выливать в раковину

Ключевое:
- Выливание алкоголя и жирных жидкостей в раковину может вызвать засорение
- Самые опасные - сливочные ликеры и кулинарные жиры
- Эксперты советуют утилизировать такие отходы в мусорник
Подготовка к празднованию Нового года 2026 традиционно сопровождается не только выбором блюд и закусок, но и последующей уборкой после застолья. Но, как выяснилось, одно из самых распространенных действий хозяек - выливать остатки алкоголя в раковину - может обернуться серьезными проблемами с водоотведением.
Почему алкоголь в раковине - плохая идея
Специалист по дренажным системам рассказал изданию Express, что именно в период между Рождеством и Новым годом сантехники получают больше всего вызовов. Причина - неправильная утилизация жидких отходов, среди которых и праздничные напитки.
Особенно опасными он называет сливочные ликеры, в частности Baileys и Advocaat. Вместе с ними в трубы часто попадают жиры, подливки и кулинарные остатки, которые хозяева смывают после праздничных блюд.
Как образуются засоры
По словам эксперта, жидкая консистенция вовсе не означает безопасность. Напитки на основе сливок относятся к категории FOG - жиров, масел и смазок, которые:
- охлаждаются в трубах;
- прилипают к их стенкам;
- накапливаются, постепенно сужая проход для воды.
В зимний период ситуация ухудшается: низкие температуры ускоряют застывание жиров, что может привести к внезапным засорам, переполнению раковины или даже проблемам с канализацией.
Эксперт советует действовать немедленно:
- включить горячую воду;
- добавить средство для мытья посуды, чтобы расщепить жиры.
- В то же время он предостерегает от использования холодной воды и агрессивной химии - это может только ухудшить ситуацию.
Профилактика - лучший способ избежать проблем
Эксперт рекомендует:
- герметично закрывать и выбрасывать остатки сливочных напитков в мусорку;
- давать жирам остыть и переливать их в контейнер перед утилизацией.
Такие простые действия помогут избежать неприятных аварий в разгар праздников и сохранить домашнюю сантехнику в рабочем состоянии.
Другие интересные новости:
- Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке
- Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро
- Какие вещи нельзя выбрасывать во время уборки перед Новым годом
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред