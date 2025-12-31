Новый год без переедания: эксперт назвала правила, которые спасут от набора веса

Вы узнаете:
- Что нельзя есть перед новогодним застольем
- Что обязательно должно быть на тарелке во время празднования Нового года
После новогодней ночи многие люди чувствуют себя плохо, потому что переедают. Однако плохого самочувствия можно избежать, если знать, как правильно подготовиться к застолью.
Главред узнал несколько простых правил, которые помогут избежать переедания. О них в эфире Киев24 рассказала специалист по здоровому питанию Екатерина Черкасская.
Как не переесть в новогоднюю ночь
Черкасская рассказала, что проблема переедания прежде всего скрывается в подъедании пищи еще во время приготовления блюд для новогоднего стола. Это склоняет человека к набору веса.
"Этого делать не стоит, потому что я всегда говорю, что все, что вы положите к себе в рот во время приготовления пищи, это также считается питательными веществами, какими-то питательными калориями. И это склоняет вас к тому, что вы будете набирать вес, если постоянно заниматься такими пробами без меры", - подчеркнула она.
Кроме этого важно не голодать весь день перед праздничным застольем. 31 декабря нужно как и обычно позавтракать и пообедать.
Также, по словам эксперта, стоит учесть, что хотя бы половину тарелки во время празднования должны занимать овощи, а не майонезные салаты.
О персоне: Екатерина Черкасская
Екатерина Черкасская - диетолог-нутрициолог, эксперт в области здорового питания, блогер с аудиторией в Instagram более 42 тысяч подписчиков.
