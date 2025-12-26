Укр
Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз

Анна Косик
26 декабря 2025, 13:24
115
Нардеп объяснил, от чего зависит то, будут ли украинцы встречать Новый год без отключений электроэнергии.
отключения света, 31 декабря
Прогноз отключений света на Новый год / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Что сказал Нагорняк:

  • Новогодняя ночь вероятнее всего пройдет без отключений света
  • На ситуацию в энергосистеме влияют не только выходные дни, но и другие факторы

По состоянию на утро 26 декабря в Украине продолжают применять графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако уже новогоднюю ночь все украинцы, вероятно, будут праздновать со светом.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал нардеп от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

видео дня

Ситуация с отключениями может улучшиться

По словам нардепа, в ночь с 31 декабря на 1 января свет у бытовых потребителей с большой вероятностью будет, ведь в праздничные дни промышленность в Украине не работает.

Как и в выходные дни из-за этого потребление в Украине становится меньше. Но на ситуацию с ограничениями влияют и другие факторы. Среди них погода и обстрелы страны-агрессора России.

Даже если погода будет благоприятной, предсказать, какая у оккупантов стратегия и будут ли они целиться в энергообъекты Украины на Новый год невозможно.

Однако, предварительно, прогноз об отсутствии отключений света в новогоднюю ночь достаточно положительные.

Каковы сроки восстановления мощности АЭС Украины

Главред писал, что по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, украинские АЭС, которые были вынуждены из-за массированной атаки России уменьшить производство электроэнергии, смогут выйти на максимальную мощность не ранее 31 декабря текущего года.

"Это при условии, если "Укрэнерго" найдет возможность переконфигурировать систему так, чтобы не нужно было что-то восстанавливать, заменять, условно говоря, трансформаторы", - отметил эксперт.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что сегодня, 26 декабря, в большинстве регионов Украины энергетики будут применять графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Напомним, Главред писал, что эксперт по энергетике Александр Голиздра заявил, что кратковременные морозы на 2 суток не повлекут критической ситуации в энергосистеме и долговременные отключения из-за этого не вернутся.

Недавно стало известно, что продолжительность графиков отключений света по Украине сократили. Это произошло благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры.

Другие новости:

О персоне: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат ІХ созыва от фракции Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

