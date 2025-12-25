Укр
Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Виталий Кирсанов
25 декабря 2025, 21:17
Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Как будут выключать свет в Украине в пятницу
Как будут выключать свет в Украине в пятницу

Кратко:

  • В Киеве 26 декабря продолжат действовать графики отключения света
  • ДТЭК обнародовал графики отключений света в Днепропетровской области

В пятницу, 26 декабря, в большинстве регионов Украины энергетики будут применять графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - пояснили в ведомстве.

В то же время там предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения отключений по конкретному адресу рекомендуют узнавать на официальных страницах облэнерго в каждом регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали энергетики.

В частности, 26 декабря, в Киеве продолжат действовать графики отключения света. Жители и гости столицы будут без электричества в течение суток максимум до 13,5 часов.

Завтра, 26 декабря, свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 08:00 до 13:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 22:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 13:30 до 17:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 20:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 03:00 до 06:30 и с 13:30 до 17:30.

ДТЭК также обнародовал графики отключений электроэнергии в Днепропетровской области. Свет в области будут отключать 2-3 раза в зависимости от подочереди. Самое длительное отключение будет составлять 7 часов.

Есть ли угроза разделения энергосистемы Украины

Как писал Главред, по словам Геннадия Рябцева, Россия сознательно бьет по ключевым элементам энергетической инфраструктуры Украины, чтобы нарушить стабильную работу объединенной энергосистемы и усложнить перераспределение электроэнергии между регионами.

"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, поделив пополам", - объясняет Рябцев.

Эксперт подчеркивает, что атаки направлены на высоковольтные линии и подстанции, которые обеспечивают связь между регионами, в частности Черниговщиной, Одесской областью и Донетчиной. В случае реализации такого сценария восстановление электроснабжения в пострадавших регионах значительно усложнится, а нагрузка на систему будет расти.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Как писал Главред, директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что существует риск того, что саркофаг над 4-м энергоблоком АЭС может обвалиться в случае новой атаки РФ.

Напомним, что массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкий замысел - изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Об этом в комментарии Главреду рассказал Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Кроме того, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

