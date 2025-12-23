Саркофаг ЧАЭС может обвалиться в случае нового удара россиян - директор станции

Существует риск того, что в случае нового удара РФ, саркофаг Чернобыльской АЭС может обвалиться.

Защитному саркофагу ЧАЭС угрожает обвал / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

В случае новой атаки РФ существует риск обвала саркофага над ЧАЭС

Укрытие над реактором потеряло часть своих защитных функций

Еще одно прямое попадание может повредить и старый саркофаг, который находится под стальной аркой

Директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что существует риск того, что саркофаг над 4-м энергоблоком АЭС может обвалиться в случае новой атаки РФ.

Он подчеркивает, что для этого даже не обязательно прямое попадание в защитное сооружение. Об этом сообщает France24.

Директор ЧАЭС уточнил, что полное восстановление нового безопасного конфайнмента может занять от трех до четырех лет.

"Если ракета или дрон попадет непосредственно или даже упадет где-то рядом, например "Искандер", не дай Бог, это вызовет мини-землетрясение. Никто не может гарантировать, что после такого "Укрытие" устоит. Это главная угроза", - сказал Тараканов.

Отмечается, что после предыдущей атаки саркофаг потерял часть основных функций, но уровни радиации остаются стабильными и в пределах нормы.

По словам Тараканова, отверстие, образовавшееся в результате удара беспилотника, закрыли защитным экраном, однако еще необходимо закрыть примерно 300 меньших отверстий, сделанных пожарными во время тушения пожара.

Насколько опасна ситуация на ЗАЭС

Защитная арка над энергоблоком потеряла способность изоляции, однако опорные конструкции и системы мониторинга не претерпели постоянных повреждений.

"На крыше провели ограниченный временный ремонт, но своевременное и комплексное восстановление остается важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Агентство рекомендует продолжить восстановление и усиление защитных конструкций саркофага, чтобы усилить ядерную безопасность на станции.

Обстрелы возле украинских АЭС - последние новости

Ранее Главред сообщал, что из-за удара страны-агрессора России, над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС поврежден саркофаг, который служил защитной аркой. Как сообщили в МАГАТЭ, в результате обстрела в феврале текущего года защитная арка над энергоблоком потеряла способность изоляции, однако опорные конструкции и системы мониторинга не претерпели постоянных повреждений.

Напомним, в ноябре в результате российских атак, которые повредили ключевую электрическую подстанцию, Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены работать на пониженной мощности. Поврежденный объект имеет критическое значение для ядерной безопасности Украины.

Ранее, во время атаки на Украину 30 октября, страна-агрессор Россия повредила критически важные для ядерной безопасности подстанции. Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС в результате потеряли доступ к одной из своих внешних линий электропередач.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

