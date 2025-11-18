Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

Энергетики адаптируют работу АЭС и линий электропередач, чтобы уменьшить последствия неожиданных отключений и обеспечить безопасность.

https://glavred.info/war/dve-aes-ogranichili-moshchnost-iz-za-obstrela-rf-v-magate-raskryli-riski-10716398.html Ссылка скопирована

Эксперты восстанавливают контроль над системами / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили мощность из-за поврежденных линий

Одну линию 750 кВ уже восстановили, вторая остается неисправной

Запорожская АЭС подключена к сети, но линия "Днепровская" снова отключена

В результате российских атак, которые повредили ключевую электрическую подстанцию, Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены работать на пониженной мощности. Поврежденный объект имеет критическое значение для ядерной безопасности Украины.

Отключение линий электропередач

После обстрела 7 ноября обе АЭС были отключены от одной из двух линий электропередач 750 кВ. Оператор энергосистемы приказал уменьшить мощность отдельных реакторов. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в официальном заявлении 17 ноября.

видео дня

"С этой целью эксперты Агентства с помощью специальных экспертных миссий будут продолжать оценивать функциональность подстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности и защищенности", - подчеркнул Гросси.

По состоянию на 17 ноября одну из поврежденных линий удалось восстановить, однако вторая остается неисправной. Надежное внешнее электроснабжение критически важно для обеспечения работы систем ядерной безопасности.

Ситуация на Запорожской АЭС

Что касается Запорожской АЭС, которая находится в зоне боевых действий, станция сейчас подключена к электросети после ремонтных работ. 9 ноября Гросси сообщал, что ЗАЭС снова подключили к резервному питанию благодаря временному локальному прекращению огня, что позволило восстановить техническое обслуживание систем безопасности станции.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

"Прекратив месячное отключение электроэнергии за пределами объекта, это позволило восстановить техническое обслуживание систем безопасности станции", - подчеркнул Гросси.

В то же время линия 750 кВ "Днепровская" на ЗАЭС снова отключена после срабатывания системы защиты. Ее недавно восстановили, но с вечера пятницы она снова не работает по неустановленным причинам, сообщили в МАГАТЭ.

Экспертная оценка стабилизации энергосистемы

По словам Виталия Зайченко, главы "Укрэнерго", нынешняя необходимость применения отключений является вынужденной мерой для стабилизации энергосистемы. Эксперт объясняет, что в течение ближайших дней ситуация будет оставаться сложной, и гарантировать отсутствие отключений пока невозможно.

В то же время Зайченко отмечает, что через несколько недель ожидается улучшение состояния энергосистемы, что позволит уменьшить или полностью отказаться от ограничений для потребителей. По мнению специалиста, такие меры являются критически важными для сохранения стабильности всей энергосети.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков предупредил о реальной угрозе масштабных отключений электроэнергии в Украине. По его словам, энергосистема находится в критическом состоянии и при определенных условиях страна может оказаться в тотальном блэкауте, а света может не быть до 20 часов в сутки.

Кроме того, в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго, графики почасовых отключений запланированы и на вторник, 18 ноября

Напомним, массированные ракетно-дронные атаки России на украинскую энергосистему последние два месяца привели к значительным потерям мощности, из-за чего в Украине вводят отключения света.

Читайте также:

Об источнике: МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в частности ядерное оружие, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред