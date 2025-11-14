По 20 часов без света: экс-министр предупредил об угрозе масштабных отключений

В Украине существует угроза не только длительных отключений, но и тотального блэкаута.

Энергосистема Украины, по словам экс-министра, находится в критическом состоянии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Плачков:

Энергосистема Украины сильно пострадала

Украине грозит блэкаут

Дома украинцев могут быть обесточены по 20 часов в сутки

В Украине существует реальная угроза масштабных отключений электроэнергии. Об этом в эфире Вечер.LIVE заявил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

По его словам, энергосистема Украины по состоянию на сегодня оказалась в критической ситуации. При определенных условиях страна даже может погрязнуть в тотальный блэкаут.

"Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина", - подчеркнул он.

Что может спасти Украину от масштабных обесточиваний

Плачков отметил, что обеспечить украинцев теплом и светом возможно, но для этого нужен профессиональный подход. Если его не будет, Украина может оказаться в ситуации, когда свет электроэнергии в домах граждан не будет по 20 часов в сутки.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какова ситуация с отключениями электроэнергии сегодня

Главред писал, что согласно сообщению "Укрэнерго", 14 ноября в течение всего дня в Украине будут действовать графики отключений света. Электроэнергию будут отключать в большинстве регионов. Для бытовых потребителей будут действовать ограничения объемом от 2 до 4 очередей.

В то же время будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в декабре 2025 года ЕС увеличит максимальный объем экспорта электроэнергии в Украину с 2100 до 2300 МВТ в месяц. Поэтому в ближайшее время ситуация с ограничениями должна улучшиться.

Ранее сообщалось, что массированные ракетно-дронные атаки, которые страна-агрессор Россия осуществила на украинскую энергосистему в течение двух последних месяцев, привели к значительным потерям доступной мощности. Из-за уничтожения или повреждения энергетических объектов в Украине вводятся отключения света.

Однако глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель. По его словам, энергетики вынуждены применять отключения, чтобы стабилизировать энергосистему. В ближайшие несколько дней ситуация не изменится.

О персоне: Иван Плачков Иван Плачков - украинский политик, кандидат технических наук (2005). Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" (с января 2012). Занимал должность почетного президента Ассоциации газодобывающих компаний Украины с 2015 до 2017 года, пишет Википедия.

