До 4 очередей в сутки: обновленные графики отключений для Днепропетровщины на 22 декабря

ДТЭК информирует о графиках отключения света и обещает сообщать об изменениях через Telegram для удобства потребителей.

Украинцев предупреждают о почасовых отключениях электроэнергии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

22 декабря в большинстве регионов Украины запланированы почасовые отключения света

Днепр и область также попадают под ограничения

Свет будут выключать несколько раз в день в течение суток

В понедельник, 22 декабря, в большинстве областей Украины снова запланированы почасовые отключения электроэнергии. Ограничения также будут действовать для Днепра и области.

Как сообщает компания ДТЭК, графики отключений будут действовать в течение всех суток, а свет будут выключать несколько раз в день.

Графики для каждой очереди и подочереди

1.1 очередь:

00:00-00:30

07:30-14:30

18:00-21:30

1.2 очередь:

00:00-00:30

07:30-14:30

18:00-21:30

2.1 очередь:

00:00-04:00

07:30-11:00

18:00-24:00

2.2 очередь:

00:00-00:30

07:30-14:30

18:00-22:00

3.1 очередь:

00:30-04:00

11:00-18:00

21:30-24:00

3.2 очередь:

00:30-07:30

11:00-14:30

21:30-24:00

4.1 очередь:

00:30-04:00

07:00-07:30

11:00-18:00

21:30-24:00

4.2 очередь:

00:30-04:00

11:00-18:00

21:30-24:00

5.1 очередь:

04:00-07:30

10:00-11:00

14:30-21:30

5.2 очередь:

00:00-00:30

04:00-07:30

14:30-21:30

6.1 очередь:

04:00-11:00

14:30-18:00

6.2 очередь:

04:00-11:00

14:30-18:00

В случае изменений в расписании компания обещает оперативно информировать потребителей через свой Telegram-канал.

Узнать точное время отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК - для этого достаточно указать адрес в специальном окошке.

Отмечается, что потребители разделены на шесть очередей. Если ограничения вводят для трех очередей, свет выключают примерно для половины жителей в каждом регионе.

При увеличении количества очередей ограничения охватывают большую часть населения, а если меньше трех - электроэнергии хватает большему количеству потребителей.

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и специалист по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут неодинаковыми.

"Нельзя утверждать, что отключения будут длиться по 12 часов во всех областях. Центральные регионы страны в целом более уязвимы к таким перебоям", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными.

"В случае выхода из строя подстанции, через которую поступает электроэнергия с наших АЭС, мы сталкиваемся с ситуациями, похожими на те, что наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред,в понедельник, 22 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Напомним, что в результате обстрелов в ночь на 20 декабря были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Без света сидят люди в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

Кроме того, в понедельник, 22 декабря, в Киеве и Киевской области вводятся графики отключения света.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

