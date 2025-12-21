До 4 очередей в сутки: обновленные графики отключений для Днепропетровщины на 22 декабря

Кратко:
- 22 декабря в большинстве регионов Украины запланированы почасовые отключения света
- Днепр и область также попадают под ограничения
- Свет будут выключать несколько раз в день в течение суток
В понедельник, 22 декабря, в большинстве областей Украины снова запланированы почасовые отключения электроэнергии. Ограничения также будут действовать для Днепра и области.
Как сообщает компания ДТЭК, графики отключений будут действовать в течение всех суток, а свет будут выключать несколько раз в день.
Графики для каждой очереди и подочереди
1.1 очередь:
00:00-00:30
07:30-14:30
18:00-21:30
1.2 очередь:
00:00-00:30
07:30-14:30
18:00-21:30
2.1 очередь:
00:00-04:00
07:30-11:00
18:00-24:00
2.2 очередь:
00:00-00:30
07:30-14:30
18:00-22:00
3.1 очередь:
00:30-04:00
11:00-18:00
21:30-24:00
3.2 очередь:
00:30-07:30
11:00-14:30
21:30-24:00
4.1 очередь:
00:30-04:00
07:00-07:30
11:00-18:00
21:30-24:00
4.2 очередь:
00:30-04:00
11:00-18:00
21:30-24:00
5.1 очередь:
04:00-07:30
10:00-11:00
14:30-21:30
5.2 очередь:
00:00-00:30
04:00-07:30
14:30-21:30
6.1 очередь:
04:00-11:00
14:30-18:00
6.2 очередь:
04:00-11:00
14:30-18:00
В случае изменений в расписании компания обещает оперативно информировать потребителей через свой Telegram-канал.
Узнать точное время отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК - для этого достаточно указать адрес в специальном окошке.
Отмечается, что потребители разделены на шесть очередей. Если ограничения вводят для трех очередей, свет выключают примерно для половины жителей в каждом регионе.
При увеличении количества очередей ограничения охватывают большую часть населения, а если меньше трех - электроэнергии хватает большему количеству потребителей.
Экспертная оценка последствий для разных регионов
Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и специалист по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут неодинаковыми.
"Нельзя утверждать, что отключения будут длиться по 12 часов во всех областях. Центральные регионы страны в целом более уязвимы к таким перебоям", - пояснил эксперт.
Он также отметил, что Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными.
"В случае выхода из строя подстанции, через которую поступает электроэнергия с наших АЭС, мы сталкиваемся с ситуациями, похожими на те, что наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред,в понедельник, 22 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Напомним, что в результате обстрелов в ночь на 20 декабря были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Без света сидят люди в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.
Кроме того, в понедельник, 22 декабря, в Киеве и Киевской области вводятся графики отключения света.
