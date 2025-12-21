Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Кратко:
- Правительство перенаправит до 1 ГВт электроэнергии на население
- Решение вступает в силу до 24 декабря
- Высвобождение ресурса стало возможным после пересмотра критической инфраструктуры
Уже с 24 декабря в Украине планируют облегчить графики отключения электроэнергии для домохозяйств. Соответствующую задачу 21 декабря поставило правительство ответственным лицам. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.
"Сегодня Правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса (до 1 ГВт), полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, для нужд населения", - говорится в сообщении.
По ее словам, это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей.

Кроме этого, правительство работает над увеличением импорта электроэнергии, восстановлением поврежденной генерации и развитием индивидуальной генерации, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения.
Есть ли угроза разделения энергосистемы Украины - мнение эксперта
Как писал Главред, российские удары по ключевым элементам энергетической инфраструктуры Украины имеют целью нарушить стабильную работу объединенной энергосистемы и усложнить перераспределение электроэнергии между регионами. Такие действия повышают техногенные риски и создают дополнительные угрозы для приграничных и прифронтовых областей.
Об этом в эфире Украинского Радио заявил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований. По его словам, атаки направлены на высоковольтные линии и подстанции, которые обеспечивают связь между регионами, в частности Черниговщиной, Одесской областью и Донетчиной.
"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, отделив ее и разделив пополам", - пояснил Рябцев.
Эксперт подчеркнул, что в случае реализации этого сценария восстановление электроснабжения в пострадавших регионах значительно усложнится, а нагрузка на систему возрастет, что повышает риски техногенных аварий.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в понедельник, 22 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Кроме того, в результате обстрелов в ночь на 20 декабря были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Без света сидят люди в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.
Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
