'Ничем не отличаются от ИГИЛ' - Сибига о похищении россиянами людей на Сумщине

Украина требует вернуть 50 человек, вывезенных из Сумской области в РФ.

https://glavred.info/ukraine/nichem-ne-otlichayutsya-ot-igil-sibiga-o-pohishchenii-rossiyanami-lyudey-na-sumshchine-10726025.html Ссылка скопирована

Украина требует вернуть 50 человек, вывезенных из Сумщины в РФ/ Коллаж: Главред, фото: Новинарня, t.me/Ukraine_MFA

О чем речь:

РФ принудительно вывезла около 50 гражданских из села Грабовское в Сумской области в РФ

Сибига заявил, что такие действия делают РФ подобной террористическим группировкам вроде ИГИЛ или ХАМАС

Украина требует освобождения заложников и призывает международное сообщество присоединиться к этому требованию

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия ничем не отличается от террористов ИГИЛ после принудительного вывоза 50 гражданских из Грабовского в Сумской области в РФ.

Украина требует вернуть гражданских заложников и призывает международное сообщество присоединиться к требованию их освобождения. Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в соцсети Х.

видео дня

"Российские оккупанты похитили пять десятков мирных жителей, преимущественно пожилых женщин, из крошечного украинского села Грабовское, расположенного прямо за государственной границей в Сумской области. Такими средневековыми рейдами путинская Россия показывает, что ничем не отличается от террористических группировок, таких, как "ИГИЛ", "Боко Харам" или "ХАМАС"", - написал Сибига.

Украина требует вернуть 50 человек, вывезенных из Сумской области в РФ/ фото: скриншот

Министр обратился к международному сообществу с призывом поддержать Украину в требовании освободить гражданских лиц, которых российские военные похитили прямо из их домов. Он отметил, что это военное преступление уже расследуется в Украине и требует надлежащей реакции на глобальном уровне.

По его словам, ситуация демонстрирует постоянную опасность жизни рядом с Россией, а значит, Украина нуждается в настоящем и длительном мире, основанном на силе и надежных гарантиях безопасности.

Может ли РФ оккупировать Сумы - мнение эксперта

Как писал Главред, Сумы не входят в приоритетные цели России, поэтому вероятность их захвата в ближайшее время крайне низкая. РФ сосредотачивает основные силы на расширении так называемого сухопутного коридора, соединяющего оккупированные территории с Крымом. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

В Курской области сейчас находится около 50 тысяч российских военных, но это оборонительная, а не ударная группировка. Она предназначена для защиты Курска и недопущения повторения операций ВСУ, и не имеет возможностей для наступления на Сумы.

По словам Свитан, чтобы РФ смогла начать операцию по взятию Сум, ей нужно было бы увеличить группировку на этом направлении как минимум втрое или вчетверо - до 150-200 тысяч военных. Однако Россия не может этого позволить, поскольку основные силы уже задействованы на востоке и юге.

Боевые действия на Сумщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря издание "Кордон. Медиа" отметило, что российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумщины и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Староста села Грабовское Лариса Кремезная подтвердила "Суспільному", российские оккупанты вывезли около 50 жителей на территорию России, детей среди них не было.

Украинские военные утром 21 декабря подтвердили, что противник пересек границу возле Грабовского и принудительно вывез более 50 гражданских лиц, преимущественно пожилых мужчин и женщин. Об этом "Украинской правде" рассказал офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой. Он добавил, что из-за наступления противника Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского, где сейчас продолжаются стабилизационные действия.

Начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина сообщил, что в пределах села Грабовское продолжаются боевые действия. Из-за быстрого наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции.

Сумщина / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред