Наступление РФ в сентябре развернется с новой силой: Свитан – об угрозах захвата Сум и Днепра

Фронт может развернуться и двинуть в сторону Москвы, в начале 2026-го у Украины появятся новые возможности, считает полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Операция ВСУ в Брянской области России не исключена – Свитан / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса ВСУ, венным летчиком-инструктором Романом Свитаном. Общаясь с читателями, он рассказал, когда начнется вторая волна российского наступления-2025, и чем она будет опасна, дойдут ли войска Путина до Сум и Днепра, какие новые возможности появятся у Украины в начале 2026 года, и почему она сможет начать операцию по освобождению Крыма, развернутся ли боевые действия в Черниговской и Киевской областях, а также когда фронт может развернуться и пойти на Москву.

Представляем первую часть стенограммы чата с Романом Свитаном.

Edmon: Как вы оцениваете ход нынешнего российского наступления? Ряд аналитиков отмечает, что российские войска уже выдыхаются на некоторых направлениях. Так ли это, на ваш взгляд?

видео дня

Роман Свитан: Немного не так. Есть несколько направлений, на которых российские войска и должны были выдохнуться, в частности, на Сумском, Херсонском и Харьковском направлениях. Их действия там были отвлекающими маневрами, призванными оттянуть туда наши войска и резервы, отвлечь наше командование от основного удара – на Запорожском и Донецком фронтах. Именно на этих двух направлениях россияне усиливают давление на данный момент.

Летняя наступательная компания 2025 года у россиян началась вяло. Это было связано с тем, что Путин поставил политические задачи перед 9 мая и сжег часть резервов ради их выполнения. Так что начало было довольно смазанным.

Однако вторая волна наступления у России подготовлена и развернется в августе-сентябре.

Основными направлениями наступления РФ в августе сентябре станут Донецкое и Запорожское, отметил Свитан / Фото: Минобороны РФ

Потому нет оснований говорить об ослаблении российского наступления на Запорожском и Донецком направлениях. Наоборот, идет усиленная подготовка ко второй волне. И вторая волна уже заходит в готовые прорывы и дальше должна выйти на оперативные просторы, захватывая определенное количество десятков километров территории. Так планируется любая операция.

Прошлогодняя российская операция была примерно такая же: россияне начали давить на Донецком, Авдеевском и Очеретинском направлениях, потом прорвали две наши линии фронта с помощью КАБов, а дальше вышли на оперативный простор и уперлись в районе Покровска. Мы их удержали, сковав северный и южный фланги. Потому дальше они не смогли продвинуться, простояли в таком положении всю зиму, пока мы их разматывали столько, сколько могли.

Сейчас следующий этап – россияне будут разворачивать фланги. В основном – южный фланг, и сегодня российские войска оказывают наибольшее давление на участке Гуляйполе-Покровск. Там противник усиливается. Также противник готовится в районе Орехово, Покровска, Константиновки и на северо-восток от Северска. Так что идет подготовка ко второй волне ввода российских резервов.

Ведь летняя военная кампания не заканчивается с концом лета. Она завязана на температурный режим, то есть завершается с морозами, когда нужно переходить в режим зимней военной кампании, то есть использовать зимнее топливо, зимние присадки, зимнюю тактику действий армии с учетом того, что уже промерз грунт.

Так что основное давление российских войск в ходе наступательной кампании будет примерно в сентябре.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

Нина:На каких направлениях, по вашему мнению, российские войска в июле-сентябре могут существенно продвинуться? И, соответственно, какие города или какие территории для нас есть риск потерять в это время?

Роман Свитан: Все зависит от задач, а стратегическая задача противника – расширить сухопутный коридор. Сейчас россияне в уязвимой позиции, поскольку коридора шириной 80 км недостаточно, чтобы суметь удержать его в случае нашего контрнаступления с помощью авиации. Потому российским войскам нужно расширить сухопутный коридор до 120-150 км. А это значит, что левобережье Запорожской области, особенно ее восточная и северо-восточная части, часть Днепропетровской области по линии Запорожье-Покровск, само собой Покровск, а также, возможно, Константиновка и Северск будут под давлением. Так что россияне будут пытаться продвигаться в направлении Орехова, Гуляйполя, Покровска, Константиновки, Северска, а также Лимана и Купянска. Все эти города будут под постоянным давлением врага.

А вот возможность России контролировать эти города будет зависеть от нашего противодействия. Мы можем противостоять противнику, поставив в строй достаточное количество правоохранителей – у нас есть не одна сотня тысяч силовиков, которые могут в режиме пехоты быть использованы в Вооруженных силах Украины (только очень важно заводить их именно в ВСУ).

Войска РФ будут пытаться продвигаться в направлении Орехова, Гуляйполя, Покровска и еще ряда городов, считает Свитан / Карта DeepState от 8 июля 2025 года

Semen_senia:Сырский анонсировал выход ВСУ из глухой обороны и возможные контрнаступательные действия. О чем идет речь – о большом контрнаступлении ВСУ или контратаках на некоторых участках фронта? Где наши войска имеют шансы вытеснить россиян с захваченных позиций и в какой перспективе?

Роман Свитан: Сейчас сложно говорить о глухой обороне, поскольку из-за российских КАБов это, скорее, активная оборона, то есть мы постоянно передвигаемся. Да, есть определенные стационарные позиции, и они прикрыты, а так, идет передвижение в режиме активной обороны, поскольку по-другому пока от российских КАБов сложно укрыться – это все-таки планирующие авиационные бомбы с боевой частью 500 кг.

Потому переходить из режима активной обороны в режим контрнаступательных операций тактического уровня можно без большой подготовки. Примерно так и происходит. Весь смысл активной обороны сводится к контратакам, в результате которых возвращаются некоторые утраченные позиции или занимаются новые. Но все это операции тактического уровня, глубиной 3-4 км, не более того, 5-7 км – это если хорошо постараться.

В начале 2026 года Украина сможет планировать операции по освобождению азовского побережья и Крыма, убежден Свитан / Фото: t.me/GeneralStaffZSU

А для проведения действий оперативного уровня у нас пока нет возможностей, поскольку оперативно-тактические операции должны проводиться при поддержке авиации. У нас должно быть, как минимум, две бригады натовской авиации: Mirage, F-16, Grippen. Потому на данном этапе говорить об оперативно-тактических прорывах не стоит – это точно будет не в этом году, а станет возможным лишь в следующем.

К концу 2025 года или в начале 2026-го подойдет вторая бригада F-16, и вот тогда можно будет планировать операции оперативно-тактического уровня с выходом на побережье Азовского моря и освобождением того же Крыма по земле.

В этом году мы можем проводить наступательные операции с помощью авиационной и ракетной компоненты, то есть дальними средствами поражения. Допустим, можно взяться за Крым и не давать россиянам спуску. И тогда через несколько месяцев еженощных и ежедневных обстрелов нашими дальними средствами поражения мы сможем нанести серьезный урон российским оккупантам в Крыму. И это уже будет считаться наступательной операцией, причем стратегического уровня. Таким путем у нас есть возможность продавить противника.

Анна, Сумы: Поделитесь, пожалуйста, вашей оценкой – есть ли угроза оккупации Сум, жителям города пора задуматься об эвакуации? И вообще, что ждет Сумщину – фронт будет расширяться, или россиян могут выдавить к границе?

Роман Свитан: Сумское направление на данный момент для россиян не перспективное. Там нет стратегической перспективы под общую задачу, по крайней мере, на данном этапе.

Основная задача России сейчас – это расширение сухопутного коридора. А возиться с Сумами у нее сейчас нет сил и средств.

50-тысячная группировка российских войск, которая находится на Курщине, в основном развернута под оборонительные задачи и прикрытие именно Курского направления, чтобы Украина еще раз не повторила прошлогоднюю операцию (а мы это можем сделать).

Так что россияне удерживают сейчас 50-тысячную группировку на Курском направлении для обороны именно Курска. Да, где-то они пытаются продвинуться и улучшить с свои оборонительные позиции, но это никак не наступательная группировка, и у нее нет потенциала захватить Сумы.

Чтобы планировать хотя бы выход на Сумы, россиянам нужно увеличить эту группировку войск, как минимум, в 3-4 раза – до 150-200 тысяч. Где России взять столько? Она же не снимет этих людей с восточного фронта.

Так что есть технически возможные вещи, которые выполнить Россия не может. Ведь мы не будем смотреть, сложа руки, как российская армия наращивает контингент до 150-200 тысяч, а нарастим свою группировку, чтобы обороняться на этом направлении.

По оценке Свитана, основная задача РФ – расширить сухопутный коридор, у нее нет сил, чтобы возиться с Сумами / Фото: Минобороны РФ

Так что на данный момент нет угрозы Сумам в плане наземной операции российских войск. Если начнется увеличение группировки противника хотя бы раза в 2-3, тогда нужно будет предпринимать определенные меры – создавать резервы и выводить их на линию боевого соприкосновения для прикрытия Сум.

Igor (Днепр):Станет ли, по вашему прогнозу, Днепропетровская область еще одним театром боевых действий? Россия попрет на Днепр?

Роман Свитан: До Днепра россиянам – "как до Киева рачки", потому что слишком большое расстояние – 200 км. От Луганска до Покровска 160 км, и это расстояние российские войска преодолевали 11 лет. Даже если взять расстояние от Донецка до Покровска – 50 км, то россияне двигались год и зависли.

Так что дойти до Днепра – это очень сложная операция для РФ, даже невозможная. Потому Днепру точно ничего не угрожает. Если на Днепропетровщине и есть какая-то угроза, то той же Межевой, но это недалеко от Покровска. То есть угроза есть для трансграничных с Донецкой и Запорожской областями территорий Днепропетровской области. Но это не угроза Днепропетровской области и Днепру.

Дойти до Днепра – это очень сложная операция для РФ, даже невозможная, заверил Свитан / Карта DeepState от 8 июля 2025 года

Nikaleo:Способны ли российские оккупационные войска дойти до Днепра (реки) и захватить всю левобережную Украину до конца 2026 года? Об этом говорили в Офисе президента, правда, заявление прозвучало в Вашингтоне, то есть было сделано на американскую аудиторию.

Роман Свитан: Российские войска могут и до Польши дойти, если их пропустить. Все зависит от нашего противодействия.

Сможем ли мы препятствовать этому продвижению? Конечно, сможем. У нас достаточно сил и средств, чтобы противодействовать выполнению такой задачи россиянами. Так что левобережье они никогда не займут.

Однако эти средства нужно задействовать. Речь идет о постановке в строй тех же правоохранителей, производстве достаточного количества дронов, ракет, авиационной техники и т.д. Если все это будет сделано, то, естественно, россияне никуда не продвинутся. Если не будет, то левобережье будет сдано. Так что здесь все зависит от нашего противодействия российским планам. Но на данный момент ничего подобного абсолютно не наблюдается, и все действия нашего руководства направлены на то, чтобы не позволить России захватить не то что левобережье, но даже не дать российским войскам сдвинуться с тех позиций, которые они сейчас занимают. Если мы усилим фронт силовиками, то, в принципе, мы можем в малых контратаках тактического уровня отбить ранее утраченные позиции и выровнять фронт на некоторых направлениях. Сейчас у нас достаточно потенциала, чтобы противостоять российским войскам в их нынешней конфигурации.

У Украины достаточно потенциала, чтобы выровнять фронт и противостоять войскам РФ, считает Свитан / Фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Y-grek:Почему Россия, даже заручившись поддержкой войск КНДР, оказалась не в силах вернуть под свой контроль всю территорию Курской области? Как вы оцениваете вероятность и целесообразность сюрпризов от ВСУ или СБУ на территории России, например, новых операций в Белгородской, Брянской, Курской и других областях?

Роман Свитан: СБУ работает по своему плану, и это точечные операции, которые долго готовятся с помощью конфидентов и механизмов заброски. Эта работа отлична от работы армии. Так что СБУ работает в своем ключе.

Единственное пожелание – верните санкции Малюка-Буданова, которые уничтожали российскую нефтепереработку. Потому что переработка нефти – это основной источник получения Россией валюты и удержания российской империи в покорности.

Что же касается работы ВСУ, то, прежде всего, следует отметить, что мы и сейчас контролируем часть курской земли: в районе Суджи несколько участков по левому берегу, а также под Теткино – до ста квадратных километров. Так что мы контролируем часть Курщины, причем идет движение со стороны Теткино и Глушково, идет проработка нашими войсками армейских тылов, допустим, Льгова и Рыльска – удары чуть ли не каждый день наносятся по этим тылам противника.

Все это позволяет нам остановить российское наступление в районе Сум, купировать его и развернуть в обратную сторону. С другой стороны, это позволяет вернуть некоторые позиции на курской земле и укрепиться там. Так что такая возможность на Курском направлении у нас точно есть, и мы в силах сделать это уже летом. Но это будет не оперативно-тактическая операция и оперативный прорыв, а бодание и выдавливание с помощью некоторых механизмов: ударов по тылам, заходом в тыл или подрезанием российских наступательных частей и выдавливанием их, чтобы мы могли занять лучшие оборонительные позиции. Ведь курская земля нам нужна только вдоль трансграничной области, чтобы улучшить свои оборонительные позиции. На Курщине есть некоторые высоты, с которых лучше обороняться от российской армии, чем на нашей территории.

Российские войска вплотную займутся выдворением ВСУ из Курской области уже зимой, отметил Свитан / Фото: УНИАН

Чтобы полностью освободить Курское направление, россиянам нужно было зайти глубоко – примерно до Сум. Тогда они могли бы выдавить наши войска, заходя в тыл, как мы сейчас заходим в тыл российской группировке, находящейся на нашей территории. Ведь мы выдавливаем ее не в лоб, а пытаемся ее обойти, перерезать линии поставок и логистику. Вот такие же приемы должны были бы выполнять и российские войска, но у них просто не хватает сил и средств для этого. Количества северокорейских военнослужащих недостаточно для выполнения этой задачи.

С другой стороны, начало летней военной кампании 2025 года решение этой задачи просто отложило. Россияне постоянно будут пытаться выдавить нас с Курского направления. Просто сейчас для них более приоритетной является задача на восточном фронте – расширить сухопутный коридор. Но позже, поверьте, они займутся Курщиной. Думаю, что зимняя военная кампания противника будет направлена на выдворение наших войск с российской земли.

Helga:Сырский заявил, что нельзя исключать повторную попытку наступления России с территории Беларуси. Какова вероятность такого сценария? И, если вдруг россияне вновь попытаются наступать из Беларуси, то какова может быть цель – снова "Киев за три дня" или создание буферной зоны на севере Киевской и Черниговской областей?

Роман Свитан: Наступать российские войска с белорусской территории могут и сейчас. Для них не составит труда забросить на украинскую территорию группу из 15-16 российских бойцов. Это может выглядеть как наступление, но это будет диверсионно-разведывательная группа, которые, кстати, постоянно заходят на нашу территорию, а мы их вылавливаем, выдворяем или уничтожаем. Так что эти процессы не прекращаются.

А вот о российском наступлении из Беларуси уровня 2022 года речь не идет. Чтобы совершить такой марш-бросок, недостаточно 40-50 тысяч военных. Чтобы Россия могла двигаться на Киев со стороны Беларуси, ей нужна примерно 300-тысячная группировка войск, только тогда будет какой-то смысл такого движения. А так, до Киева они просто не доползут. Это уже не 2022 год, и сейчас там у нас довольно серьезные укрепления, развернуты дополнительные части, а также разработаны механизмы обороны, от угроз из Беларуси в том числе. Выполнить такого рода задачу тем количеством войск, которые россияне планируют завести в Беларусь к осени, невозможно: их недостаточно.

Потому для нас важно то, что Сырский понимает эту угрозу и говорит о том, что она есть. Любой военный, особенно уровня командующего, готовится ко всем плохим вариантам. Вот Сырский и говорит, что видит угрозу и готов к ней. Иными словами, подготовка к такому сценарию есть, но его реализация маловероятна.

Наступление с территории Беларуси на Киев маловероятно по ряду причин.

Первый, кто ляжет костьми и не даст войскам РФ двигаться в сторону Украины с белорусской территории, – это Лукашенко. Он понимает, что в этом случае всего за несколько часов, как свет в бане, будет выключена вся белорусская экономика. Ведь Украина достает до всех объектов белорусской экономики, которые, кстати, пашут в военном режиме, потому для нас являются военными объектами.

Мозырский НПЗ, НПЗ "Нафтан", Белкалий и белорусская железная дорога – все это может быть выключено за несколько часов нашими дальними средствами поражения. Лукашенко все это прекрасно знает, потому не допустит, чтобы российская армия зашла на украинскую территорию из Беларуси.

Лукашенко ляжет костьми, но не даст Путину снова наступать на Украину с территории Беларуси, уверен Свитан / Фото: kremlin.ru

Другая причина – отсутствие целесообразности и КПД. На этом направлении нет стратегической инициативы. Для России важнее на данный момент расширить сухопутный коридор. Также есть задачи, стоящие в правовом поле российской конституции, в частности, "освобождение" от украинских войск пяти областей Украины, внесенных в конституцию РФ. Поэтому усилия будут направлены на эти пять областей, иначе никто не поймет, если российские войска пойдут захватывать Киевскую, Черниговскую или Житомирскую области. Вносить и эти области в свою конституцию Россия не будет, она и так не знает, что делать ей с Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областями.

Главред: Могут ли бои, подобные тем, что сейчас идут на Сумщине, начаться в Черниговской или Киевской областях?

Роман Свитан: В Черниговской – могут, потому что ее северо-восточная часть граничит с Брянской областью РФ, в частности, в районе Семеновки. Бои в этом районе могут начаться, тем более, что там у россиян есть несколько баз, старый аэродром Климово, рядом Клинцы – одна из военных баз, которая используется по этому направлению. Поэтому российские войска могут развернуться и начать боевые действия в том числе и на черниговской земле в районе Семеновки.

Но – опять-таки стратегической инициативы практически никакой, поэтому никто туда не будет перебрасывать большое количество войск и резервов, чтоб выполнить бестолковый пшик. Россия может запустить этот процесс только для того, чтобы отвлечь наши резервы.

Просто для понимания: та наша бригада, которая сейчас могла бы прессовать россиян в районе Покровска, вынуждена находиться на Сумском направлении, потому что там топчутся российские войска. Точно так же россияне могут начать топтаться на Черниговском направлении, чтобы еще одну или несколько наших бригад сорвать с основного направления и давить в районе Покровска. Вот в таком режиме противник может запустить операцию и на Черниговском направлении.

Однако Россия боится одного – того, что Украина сделает то же самое, и тогда не россияне будут топтаться по черниговской земле, а мы зайдем в Брянскую область. Тем более, там для нас удобное географическое расположение – можно прикрыться Десной по некоторым направлениям. Так что на северном фронте и на Московском направлении для россиян не очень хорошая ситуация. В принципе, фронт может развернуться и двинуться в сторону Москвы, а не от Москвы, как сейчас. Соответственно, не российские войска могут зайти на Черниговщину, а наши – на Брянщину.

Я хорошо знаю эти места, летал там не один год: там, с точки зрения географии и проведения наступательных операций, можно развернуть весьма серьезную кампанию, но не идти на Брянск, а на левом берегу Десны занять большую площадь российской территории для укрепления нашей обороны и прикрыться рекой. Ведь Десна – это не речушки, как на Донбассе, а реальная река, шириной в некоторых местах более 100 метров. Реки – это довольно серьезные преграды, и любую реку удобно использовать в качестве оборонного рубежа меньшими силами.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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