Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Украинские силы зачищают российские войска в Купянске, рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как подчеркнул он в эфире Суспильного, в Купянске россияне оказались в окружении и теряют окончательно любое присутствие в городе. Однако в окрестностях Купянска, на левом берегу Оскола враг пытается вытеснять украинские войска за реку.
"Без особого успеха, была попытка давления в сторону Купянска-Узлового, который пытался очень разрекламировать Путин. Но сказать, что там есть успех – нет. Хотя очень активное давление именно на этой неделе", - рассказал украинский офицер.
Он пояснил, что оккупанты пытаются провести реальность в соответствии с собственной пропагандой или хотя бы пропаганду в соответствии с реальностью сейчас. Поскольку они заявили о взятии города, а в итоге эта информация была полностью опровергнута.
По его словам, россияне вынуждены говорить, что в Купянске продолжаются тяжелые бои, которые "наши держат из последних сил". Однако никто там из россиян на самом деле уже не держится, они там в полном окружении и потихоньку складывают оружие.
"Но, если говорить о боях вокруг города, то они идут и россияне надеются на то, что может удастся прорваться в город, восстановить сообщение и как-то наоборот, привести реальность в соответствие с пропагандой. Скорее всего, не получится", — отметил Трегубов.
Командующий 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Игорь Оболенский заявил, что возвращение контроля над позициями в районе Купянска удалось осуществить благодаря чёткой координации всех подразделений Сил обороны Украины. По его словам, успех операции стал итогом командной работы, и он выразил признательность каждому военнослужащему, участвовавшему в выполнении задачи.
Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.
Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".
Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.
