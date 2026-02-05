Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Киев и область атаковали вражеские ударные дроны, в нескольких районах возникли пожары и пострадали люди.

Власти призывают жителей столицы и Киевской области оставаться в укрытиях

Киев и Киевская область подверглись атакам вражеских дронов

Пожары произошли в Оболонском районе столицы

Пострадавшие есть в Соломенском и Вышгородском районах

В ночь на 5 февраля ударные беспилотники страны-агрессора достигли Киева. В разных районах столицы жители слышали взрывы. В Киевской городской военной администрации предупреждали о движении вражеских БПЛА над городом.

По информации главы КГВА Тимура Ткаченко, в результате атаки в Оболонском районе произошло возгорание автомобилей на парковке.

Также сообщалось о последствиях в Святошинском районе, однако впоследствии эти данные не подтвердились — пожаров и пострадавших там нет.

В то же время в Соломенском районе в результате вражеской атаки пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

Последствия в Киевской области

Кроме столицы, под ударами дронов оказались населенные пункты Киевской области. По словам главы Киевской ОВА Николая Калашника, в Вышгородском районе пострадал мужчина: его госпитализировали с рваной раной грудной клетки, медики оказывают необходимую помощь. Также поврежден частный дом.

Атака продолжается. Власти призывают жителей Киева и области оставаться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как Украина планирует бороться с вражескими дронами - мнение эксперта

По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, Украина намерена усиливать "малую" противодроновую оборону, чтобы эффективно бороться с беспилотниками типа "Шахед". Он пояснил, что Минобороны уже предложило создать сплошное радиолокационное поле с радарами, которые будут работать на основе искусственного интеллекта.

"ИИ позволит предвидеть вероятное перемещение вражеских Шахедов в конкретные моменты, а украинские дроны-перехватчики смогут нацеливаться на них более точечно", — отметил Криволап.

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-террорист Россия планирует второй этап массированного ракетно-дронового удара по территории Украины. По состоянию на 4 февраля, по данным мониторинга, на аэродромах "Оленья" и "Дягилево" находятся как минимум три оснащенных борта ТУ-95МС, а на Дальнем Востоке — четыре Ту-160. Еще один ТУ-95МС передислоцировался из "Оленья" на аэродром "Энгельс" для оснащения крылатыми ракетами.

Кроме того, российские оккупационные войска нанесли удар по спальному району Запорожья. Число раненых растет, есть погибшие. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Также в ночь на 4 февраля армия РФ осуществила очередную атаку на Одессу. Зафиксированы "прилеты". Подробности рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

О личности: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко — украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 — 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

