Погибли 18-летние парень и девушка, много раненых: детали удара РФ по Запорожью

Юрий Берендий
3 февраля 2026, 19:02обновлено 3 февраля, 19:42
В результате удара российских войск по Запорожью погибли два человека, ранены по меньшей мере восемь, среди них дети, сообщил Федоров.
Погибли 18-летние парень и девушка, много раненых: детали удара РФ по Запорожью
РФ нанесла удар по спальному району Запорожья, есть погибшие / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Запорожская ОГА

О чем идет речь в материале:

  • Россияне нанесли удар по Запорожью
  • В результате атаки по спальному району города два человека погибли, еще восемь - ранены
  • Погибли 18-летний парень и девушка

Российские оккупационные войска нанесли удар по спальному району Запорожья. Число раненых растет, есть погибшие. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Два человека погибли, по меньшей мере семь - ранены. Россияне нанесли удар по городу в вечернее время, когда люди добирались домой. К сожалению, погибли 18-летний парень и девушка. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил он.

Федоров сообщил, что трое пострадавших были доставлены в больницу, среди них 15-летняя девушка в крайне тяжелом состоянии. Ранее он отмечал, что в результате вражеского удара два человека получили травмы.

Впоследствии количество пострадавших возросло до семи человек, среди которых предварительно есть ребенок.

Общественное Запорожье опубликовало первые кадры после российского обстрела:

Погибли 18-летние парень и девушка, много раненых: детали удара РФ по Запорожью
/ Скриншот

Журналисты указывают, что российские оккупанты обстреляли спальный район Запорожья. На месте удара горят автомобили, в зданиях вылетело стекло.

На месте работают все экстренные службы, устраняя последствия обстрела.

По состоянию на 19:00 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до восьми, среди них — двое детей, которые также нуждались в медицинской помощи. Все пострадавшие получают необходимое лечение.

  • Последствия российского удара по Запорожью 3 февраля
    Последствия российского удара по Запорожью 3 февраля Фото: Запорожская ОВА
Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после утреннего ракетного удара по Украине российские бомбардировщики приземлились на аэродроме "Энгельс". Мониторинговые каналы не исключают возможности повторной атаки.

Во время очередного массированного обстрела РФ использовала крайне большое количество баллистических ракет, что значительно затруднило работу украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Днем, 3 февраля, российские войска нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Дрон-камикадзе "Шахед" попал в жилой дом в Салтовском районе, есть раненые. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Другие новости:

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 года — Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОГА.

война в Украине новости Запорожья Запорожская область атака дронов Иван Федоров
Как работала советская эстрада: кого разрешали слушать и почему

11:55

Гороскоп Таро на завтра 4 февраля: Овнам - победа в любви, Рыбам - не спешить

11:43

Много баллистики и Шахедов: Игнат раскрыл главные особенности новой атаки РФ

