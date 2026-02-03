Не Киев: в Кремле придумали другую "столицу" Руси, где она была

Исторические мифы Кремля рушатся, если обратиться к фактам, — и пример с так называемой "столицей" Руси является одним из самых показательных, указал историк.

https://glavred.info/culture/ne-kiev-v-kremle-pridumali-druguyu-stolicu-rusi-gde-ona-byla-10737617.html Ссылка скопирована

Какой город был столицей Руси - в Москве придумали другой город-столицу Руси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какой город был столицей Руси

Когда Новгород был столицей

Входил ли Новгород в состав Киевской Руси

Российская пропаганда годами пытается навязать миру тезис о том, что Новгород якобы был столицей Руси. Этот нарратив активно продвигается Кремлем как "исторический факт", хотя он не имеет никакого подтверждения в реальных источниках. Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube подробно объяснил, почему эта версия является вымышленным мифом и как именно Москва переписывает прошлое в своих интересах.

Главред выяснил, какой город старше: Киев или Новгород

видео дня

Был ли Новгород столицей Руси

По словам Алфёрова, утверждение о "столичном" статусе Новгорода не подтверждается никакими историческими документами — ни украинскими, ни иностранными.

"Новгород ни в каких документах, ни наших, ни иностранных, никогда не упоминается как столица Руси. Даже не существует воспоминаний о том, что Новгород когда-либо был столицей", — подчеркнул историк.

Смотрите видео о том, почему Новгород никогда не был столицей Киевской Руси:

Он подчеркивает, что эта концепция появилась исключительно в трудах российских ученых, которые создали ее задним числом для политических целей.

"Кроме, конечно, как у российских ученых, которые создали такую концепцию", — отметил Алферов.

Что было первым, Киев или Новгород

Еще один важный аргумент — статус Новгорода в системе управления Русью. Город никогда не был центром принятия решений, ведь там правили наместники из Киева.

"В Новгороде почему-то всегда правит сын киевского князя, младший, которого отправляют туда даже иногда в нескольких летнем возрасте", — пояснил глава Института нацпамяти.

Этот факт прямо противоречит идее о Новгороде как столице, ведь столицей не управляют "в командировке".

Каким был Новгород во времена Руси

Альфьоров обращает внимание на еще одну принципиальную деталь: в первой половине X века Новгород даже не имел общей границы с Русью.

"В первой половине 10-го века между Новгородом на севере и Русью не было, внимание, общих территорий", — подчеркнул историк.

Фактически Новгород находился за пределами государства Руси и не мог быть его политическим центром.

"Новгород — это был форпост за пределами Руси, средневекового государства Руси", — добавил он.

Кто и зачем основал Новгород

По словам Алфёрова, город был основан киевлянами как укрепленный пункт на торговом пути.

"Новгород основали киевляне в 30–40-х годах 10-го века. То есть это 930–940-е годы", — отметил историк.

Его функция была сугубо прикладной — оборонной и логистической.

"Такой себе форпост на Днепровском торговом пути, в начале этого пути. Но Днепра там нет. Где же Днепровский путь? Ну, конечно, у нас. То есть Новгород — это форпост", — пояснил Алферов.

Каким был Новгород на самом деле

В ранний период своего существования Новгород был небольшим поселением без каких-либо признаков столицы.

"В первой половине 10-го века Новгород — это всего лишь несколько десятков усадеб, казарм, где жила залога", — рассказал историк.

Там находился малолетний князь-преемник, а реальная власть оставалась в Киеве.

Действительно ли Рюрик правил в Новгороде — миф о Рюрике

Отдельно Алферов опровергает еще один распространенный российский миф — о правлении Рюрика в Новгороде.

"Ни один Рюрик в 860-х, 880-х годах не мог править в Новгороде, который был построен в 930-х, 940-х годах", — подчеркнул он.

Хронология просто не сходится, что делает этот нарратив откровенно фальшивым.

Как Москва присвоила Новгород

Историк также напомнил, что московиты не имеют никакой исторической связи с Новгородом.

"Московиты к его истории не имеют никакого отношения. Они захватили Новгород в 15 веке, когда их "крышевала" Золотая Орда", — заявил Алферов.

После захвата город был фактически уничтожен.

"Захватили, уничтожили самоуправление, уничтожили местные элиты и вырезали очень много населения", — отметил он.

А впоследствии Москва начала заселять территорию своими людьми, выдавая это за "наследственную историю".

"Заходят такие вот паразиты в чужой дом, живут, а потом говорят: "Посмотрите на эти старые фотографии. Это наши предки", — эмоционально подытожил историк.

Миф как инструмент пропаганды

Альфьоров подчеркивает, что навязывание мифа о Новгороде как "столице Руси" — это не наука, а политическая манипуляция.

"Россияне настолько пытаются втиснуть их в международную среду и своей силой пугают, что именно так и было. Но это не наука", — резюмировал он.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред