Волонтеров приглашают пожить бесплатно на острове в Уэльсе: в чем "подвох"

Вы узнаете:
- Где расположен остров Скомер и чем он уникален
- Какую работу предлагают на острове
Живописный и уединённый остров Скомер, расположенный возле побережья юго-западного Уэльса, может стать временным домом для тех, кто мечтает о жизни среди дикой природы и не против соседства с тысячами тупиков.
Хотя работа не предусматривает зарплату, волонтёры будут обеспечены бесплатным жильём. Также им компенсируют дорогу до острова и обратно в пределах Великобритании. Кроме того, волонтеры получат стипендию в размере от 200 до 400 фунтов стерлингов, пишет ВВС.
Успешные кандидаты смогут провести на острове несколько месяцев весной, летом или осенью, участвуя в природоохранных программах.
Чем известен Остров Скомер и где он расположен
Остров Скомер площадью 2,92 кв. км расположен у берегов Пемброкшира на юго-западе Уэльса и находится под управлением организации Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW).
Остров известен своей природой. Там гнездятся около половины популяции обыкновенных буревестников. Колония тупиков является крупнейшей в Великобритании, а скомерская популяция полёвки является уникальным видом на острове.
Скомер также известен своими археологическими находками — каменными кругами, менгирами и останками доисторических поселений.
На Скомере находится национальный заповедник. Большая часть острова является древним памятником и управляется Охраной дикой природы Южного и Западного Уэльса. На острове есть хостел для посетителей и туристов.
На острове не хищников, таких как крысы и лисы.
Также на Скомере нет магазинов, и каждый посетитель должен привезти с собой еду и необходимые припасы.
Работа на острове Скомер
В настоящее время на Скомере открыты три вакансии для волонтеров на длительный срок, а также вакансия волонтера по мониторингу морских птиц.
Организация WTSWW ежегодно проводит учет морских птиц на острове, отслеживая, сколько птиц возвращается весной для размножения.
В прошлом году сообщалось о рекордном количестве тупиков на острове — 43 626 особей.
Сотрудник по работе с посетителями острова Роб Нотт рассказал, что подсчет тупиков — "довольно сложная задача".
По его словам, операция по подсчету включала в себя разделение острова на участки и обход примерно за два часа до захода солнца, когда на суше находилось большее количество тупиков.
"Мы достаём свои счётчики и считаем всех птиц, которые находятся на суше, затем в море и в воздухе", — отметил он.
Тупики занесены в Красный список Международного союза охраны природы как виды, находящиеся под угрозой исчезновения.
Смотрите видео - Как выглядит остров Скомер:
@sophierowell0 Skomer Island in Wales. What a magical place. Some of my images taken at the end. #skomerisland#skomerpuffin#puffin#seabirds#wildanimals#wildlifephotography#wildlifephotographer#wales#summervibes#birdwatch#wildlifelover♬ take a moment to breathe. - normal the kid
Какие требования к соискателю
"Весной основное внимание уделяется нашим гнездящимся морским птицам, а это значит, что нужно будет проводить подсчет тупиков и помогать в подсчете видов морских птиц с лодок. Летом основное внимание уделяется продуктивности птенцов, а осенью наша работа сосредоточена на мониторинге серых тюленей и некоторых других видов, включая полевок Скомера, рептилий, китообразных и бабочек", - говорится в объявлении.
Волонтеры будут работать на острове примерно по три месяца - с конца марта до конца сентября, а сотрудник, занимающийся мониторингом морских птиц, будет работать с 23 мая по 23 июня.
В обязанности волонтеров также может входить подсчет видов морских птиц с лодок, проверка продуктивности птенцов или мониторинг серых тюленей, в зависимости от времени года.
Сотрудники также будут помогать в повседневной работе острова и в приеме 25 тысяч посетителей в год.
Живёт ли кто-нибудь на острове Скомер?
На острове Скомер нет постоянных жителей, но сезонные сотрудники компании WTSWW проживают там около девяти месяцев в году.
В хостеле доступно ограниченное количество мест для ночлега на острове.
Смотрите видео - Остров Скомер в Уэльсе:
@hiraethproduction Skomer Island - Wales #edit#skomer#puffin#animal#ocean#edits#cinematography#photography#wales♬ Time Moves Slow - BADBADNOTGOOD & Samuel T. Herring
Как добраться до острова Скомер
До Скомера можно добраться на лодке: рейсы отправляются каждые 30 минут с 10:00 до 12:00 по британскому летнему времени с апреля по август, а обратные рейсы начинаются с 15:00.
В сентябре, в зависимости от спроса, рейсы на остров осуществляются реже, а по пятницам в сентябре лодочные прогулки не проводятся.
Ранее Главред писал, что город Джакарта, являющийся столицей Индонезии, впервые возглавил список самых густонаселенных городских агломераций мира, сместив с многолетнего первого места японский Токио.
Также мы писали о том, что австралийский шеф-повар приобрел дом на Сицилии всего за символическую сумму, однако спустя время был вынужден отказаться от недвижимости. Детальнее читайте в материале: Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина.
Вам такж может быть интересно:
- Архитектурная загадка хрущевок: почему в СССР не было балконов на первом этаже
- Попрощался с семьей и исчез на год: ради чего мужчина пошел на невероятный шаг
- Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать
Об источнике: ВВС
BBC - это британская общественная телерадиовещательная корпорация, которая предоставляет широкий спектр услуг, включая телевидение, радио и онлайн-контент, и является одной из крупнейших и самых влиятельных телерадиовещательных организаций в мире.
BBC имеет украинскую службу, которая предоставляет новости и информацию на украинском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред