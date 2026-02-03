Волонтеров приглашают пожить бесплатно на острове в Уэльсе: в чем "подвох"

Успешные кандидаты смогут провести на острове несколько месяцев весной, летом или осенью.

Остров Скомер ищет волонтеров для работы на природе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Где расположен остров Скомер и чем он уникален

Какую работу предлагают на острове

Живописный и уединённый остров Скомер, расположенный возле побережья юго-западного Уэльса, может стать временным домом для тех, кто мечтает о жизни среди дикой природы и не против соседства с тысячами тупиков.

Хотя работа не предусматривает зарплату, волонтёры будут обеспечены бесплатным жильём. Также им компенсируют дорогу до острова и обратно в пределах Великобритании. Кроме того, волонтеры получат стипендию в размере от 200 до 400 фунтов стерлингов, пишет ВВС.

Успешные кандидаты смогут провести на острове несколько месяцев весной, летом или осенью, участвуя в природоохранных программах.

Чем известен Остров Скомер и где он расположен

Остров Скомер площадью 2,92 кв. км расположен у берегов Пемброкшира на юго-западе Уэльса и находится под управлением организации Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW).

Остров известен своей природой. Там гнездятся около половины популяции обыкновенных буревестников. Колония тупиков является крупнейшей в Великобритании, а скомерская популяция полёвки является уникальным видом на острове.

Скомер также известен своими археологическими находками — каменными кругами, менгирами и останками доисторических поселений.

На Скомере находится национальный заповедник. Большая часть острова является древним памятником и управляется Охраной дикой природы Южного и Западного Уэльса. На острове есть хостел для посетителей и туристов.

На острове не хищников, таких как крысы и лисы.

Также на Скомере нет магазинов, и каждый посетитель должен привезти с собой еду и необходимые припасы.

Остров Скомер / google.com/maps

Работа на острове Скомер

В настоящее время на Скомере открыты три вакансии для волонтеров на длительный срок, а также вакансия волонтера по мониторингу морских птиц.

Организация WTSWW ежегодно проводит учет морских птиц на острове, отслеживая, сколько птиц возвращается весной для размножения.

В прошлом году сообщалось о рекордном количестве тупиков на острове — 43 626 особей.

Сотрудник по работе с посетителями острова Роб Нотт рассказал, что подсчет тупиков — "довольно сложная задача".

По его словам, операция по подсчету включала в себя разделение острова на участки и обход примерно за два часа до захода солнца, когда на суше находилось большее количество тупиков.

"Мы достаём свои счётчики и считаем всех птиц, которые находятся на суше, затем в море и в воздухе", — отметил он.

Тупики занесены в Красный список Международного союза охраны природы как виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Смотрите видео - Как выглядит остров Скомер:

Какие требования к соискателю

"Весной основное внимание уделяется нашим гнездящимся морским птицам, а это значит, что нужно будет проводить подсчет тупиков и помогать в подсчете видов морских птиц с лодок. Летом основное внимание уделяется продуктивности птенцов, а осенью наша работа сосредоточена на мониторинге серых тюленей и некоторых других видов, включая полевок Скомера, рептилий, китообразных и бабочек", - говорится в объявлении.

Волонтеры будут работать на острове примерно по три месяца - с конца марта до конца сентября, а сотрудник, занимающийся мониторингом морских птиц, будет работать с 23 мая по 23 июня.

В обязанности волонтеров также может входить подсчет видов морских птиц с лодок, проверка продуктивности птенцов или мониторинг серых тюленей, в зависимости от времени года.

Сотрудники также будут помогать в повседневной работе острова и в приеме 25 тысяч посетителей в год.

Живёт ли кто-нибудь на острове Скомер?

На острове Скомер нет постоянных жителей, но сезонные сотрудники компании WTSWW проживают там около девяти месяцев в году.

В хостеле доступно ограниченное количество мест для ночлега на острове.

Смотрите видео - Остров Скомер в Уэльсе:

Как добраться до острова Скомер

До Скомера можно добраться на лодке: рейсы отправляются каждые 30 минут с 10:00 до 12:00 по британскому летнему времени с апреля по август, а обратные рейсы начинаются с 15:00.

В сентябре, в зависимости от спроса, рейсы на остров осуществляются реже, а по пятницам в сентябре лодочные прогулки не проводятся.

