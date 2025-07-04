Самым активным остаётся рынок сезонной работы в Одессе.

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Платят до 43 тысяч в месяц: украинцам предлагают интересную работу / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Сейчас очень популярна сезонная работа

Какие вакансии самые высокооплачиваемые

С началом летнего сезона в Украине традиционно активизировался рынок сезонной занятости. Особенно это заметно в южных регионах.

Согласно исследованию "OLX Работа", самым активным остаётся рынок сезонной работы в Одессе, тогда как в Карпатах спрос ниже и продолжает снижаться по сравнению с прошлым годом, пишет УНИАН.

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Где сейчас легче найти сезонную работу и сколько платят?

В Одессе число откликов на одну вакансию превышает количество предложений в 42 раза. Это свидетельствует о высоком спросе на временную занятость. Наиболее популярны следующие направления:

Разнорабочие — 19 000 грн;

Продавцы — 25 000 грн;

Строители — 25 000 грн;

Уборщицы — 16 000 грн;

Официанты — до 37 500 грн;

Повара — 34 000 грн;

Водители — до 42 500 грн;

Горничные — 22 000 грн;

Бармены — 30 000 грн.

Таким образом, максимальные зарплаты предлагают водителям и официантам — до 43 тысяч гривен в месяц. Это делает Одессу привлекательной для соискателей со всей страны.

Карпаты: меньше предложений и ниже зарплаты

В отличие от Одессы, в Карпатах активность на рынке сезонной работы значительно ниже. Количество откликов здесь превышает число вакансий в 12 раз, но сами предложения стали менее разнообразными и оплачиваемыми.

Сравнение с прошлым годом:

Количество вакансий снизилось на 25%; Средняя зарплата упала также на 25%.

Наиболее востребованные профессии в Карпатах летом 2025 года:

"Начало карьеры" — 6 500 грн;

Повара — 30 000 грн;

Разнорабочие — 35 000 грн;

Официанты — 18 000 грн;

Горничные — 10 000 грн

Аналитики подчеркивают: гостинично-ресторанная сфера остаётся драйвером сезонного рынка труда. Особенно это видно в Одессе, где:

Количество вакансий выросло на 80% по сравнению с прошлым годом;

Медианная зарплата увеличилась на 17%.

Это говорит о постепенном восстановлении внутреннего туризма и оживлении экономики.

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