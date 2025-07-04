Платят до 43 тысяч в месяц: украинцам предлагают интересную работу

Вы узнаете:
- Сейчас очень популярна сезонная работа
- Какие вакансии самые высокооплачиваемые
С началом летнего сезона в Украине традиционно активизировался рынок сезонной занятости. Особенно это заметно в южных регионах.
Согласно исследованию "OLX Работа", самым активным остаётся рынок сезонной работы в Одессе, тогда как в Карпатах спрос ниже и продолжает снижаться по сравнению с прошлым годом, пишет УНИАН.
Где сейчас легче найти сезонную работу и сколько платят?
В Одессе число откликов на одну вакансию превышает количество предложений в 42 раза. Это свидетельствует о высоком спросе на временную занятость. Наиболее популярны следующие направления:
- Разнорабочие — 19 000 грн;
- Продавцы — 25 000 грн;
- Строители — 25 000 грн;
- Уборщицы — 16 000 грн;
- Официанты — до 37 500 грн;
- Повара — 34 000 грн;
- Водители — до 42 500 грн;
- Горничные — 22 000 грн;
- Бармены — 30 000 грн.
Таким образом, максимальные зарплаты предлагают водителям и официантам — до 43 тысяч гривен в месяц. Это делает Одессу привлекательной для соискателей со всей страны.
Карпаты: меньше предложений и ниже зарплаты
В отличие от Одессы, в Карпатах активность на рынке сезонной работы значительно ниже. Количество откликов здесь превышает число вакансий в 12 раз, но сами предложения стали менее разнообразными и оплачиваемыми.
Сравнение с прошлым годом:
- Количество вакансий снизилось на 25%;
- Средняя зарплата упала также на 25%.
Наиболее востребованные профессии в Карпатах летом 2025 года:
- "Начало карьеры" — 6 500 грн;
- Повара — 30 000 грн;
- Разнорабочие — 35 000 грн;
- Официанты — 18 000 грн;
- Горничные — 10 000 грн
Аналитики подчеркивают: гостинично-ресторанная сфера остаётся драйвером сезонного рынка труда. Особенно это видно в Одессе, где:
Количество вакансий выросло на 80% по сравнению с прошлым годом;
Медианная зарплата увеличилась на 17%.
Это говорит о постепенном восстановлении внутреннего туризма и оживлении экономики.
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