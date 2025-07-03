Украинцы массово получили деньги от государства: время проверить банковские карты

Более 3,5 млн украинцев получили рекордный кэшбэк - 490 млн грн.

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Миллионы украинцев получили кэшбэк / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Более 3,5 млн украинцев получили рекордный кэшбек

Выплачено 490 млн грн за покупки товаров украинского производства

Общая сумма выплат за 9 месяцев действия программы - почти 3 млрд грн

В мае 2025 года более 3,5 миллиона украинцев получили рекордный кэшбек в размере 490 миллионов гривен за покупки товаров украинского производства. Общая сумма выплат в рамках программы "Национальный кэшбек" за девять месяцев ее действия уже достигла почти 3 миллиардов гривен. Об этом сообщила Дия.

Май стал самым успешным месяцем за все время существования программы, которая стартовала в сентябре 2024 года. Именно в этом месяце количество участников, которые воспользовались кэшбеком, достигло более 3,5 миллиона человек, а сумма возврата средств достигла максимального уровня - 490 миллионов гривен.

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"Всего за 9 месяцев украинцам выплатили уже почти 3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как работает программа

"Национальный кэшбек" - это государственная инициатива, направленная на поддержку потребления товаров украинского производства. Она позволяет гражданам получать обратно 10% стоимости своих покупок, если оплата была осуществлена карточкой, зарегистрированной в системе программы.

Полученные средства можно использовать на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств или книг из специального реестра программы;

пополнение мобильной связи;

донаты на Вооруженные Силы Украины или другую благотворительность.

Деньги накапливаются на личном счете участника до конца 2025 года. Если за месяц сумма кэшбека составляет не менее 2 гривен, система автоматически перечисляет ее на выбранную карту пользователя.

Выплаты украинцам - новости по теме

Как сообщал Главред, более 10 миллионов украинцев получили "тысячу Зеленского", но те, кто еще не использовал средства полностью, могут их потерять. Остатки денежной помощи нужно потратить до 31 декабря 2025 года.

Также средняя зарплата в Украине в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% и составляет 23 460 грн. По прогнозам правительства, к 2028 году она почти удвоится - до 39 758 грн.

Кроме этого, в Сумской области предоставляют единовременную денежную помощь в 2 тыс. грн на каждого эвакуированного ребенка. Выплата осуществляется в рамках областной программы поддержки ВПЛ на 2025-2026 годы.

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Об источнике: Дія Дія (сокращение от "Государство и я", англ. Diia) - это государственное мобильное приложение, веб-портал и одновременно бренд цифрового государства в Украине. Оно было создано Министерством цифровой трансформации Украины (Минцифры) по инициативе и приказу президента Владимира Зеленского. По состоянию на 2024 год приложением пользовалось более 21 миллиона украинцев.

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