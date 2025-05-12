Рекордный кэшбэк от государства: какую сумму получили украинцы за март

За все время действия программы украинцы получили около 2 млрд грн кэшбека от государства.

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Украинцам выплатили рекордные 443 млн грн кэшбека / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой кэшбэк выплачен украинцам за март

Куда можно потратить кэшбек

В марте 2025 года правительство выплатило украинцам 443 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства. Это рекордная сумма с начала действия программы, которая стартовала в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Выплаты получили 3,4 млн участников программы, которые накопили более 2 грн кэшбека и активировали карты для выплат "Национальный кэшбек" в приложении "Дия".

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За все время действия программы украинцы получили около 2 млрд грн кэшбека от государства:

за сентябрь – 37,2 млн грн;

за октябрь – 119,2 млн грн;

за ноябрь – 232 млн грн;

за декабрь и январь – 714 млн. грн;

за февраль – 384 млн грн;

за март – 443 млн. грн.

В Минэкономики напомнили, что кэшбек можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Также их можно направить на благотворительность или задонатить ВСУ.

Выплаты украинцам - последние новости Украины

В конце апреля сообщалось, что 3,4 миллиона человек вскоре получат 443 миллиона гривен в виде национального кэшбека.

Как сообщал Главред, министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что с начала 2025 года в Украине введены новые правила ограничения для слишком больших пенсий. Часть выплат, которая превышает 23 610 гривен, теперь ограничивается с помощью специальных коэффициентов.

Кроме того, после последней индексации пенсий, средний размер выплат в Украине составляет 6 341 гривны. Однако такую сумму получают не все пенсионеры. Например, каждый третий гражданин пенсионного возраста сейчас получает лишь 3 340 гривен, что эквивалентно примерно 80 долларам.

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