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В Украине пересчитали пенсии: где получают самые высокие выплаты

Марина Фурман
16 апреля 2025, 14:27
308
Лишь 14,5% от общего количества пенсионеров получают более 10 000 гривен пенсии.
Деньги, пенсионерка
Сколько украинцев получают выплаты свыше 10 тыс. грн / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

  • Сколько получают украинские пенсионеры
  • Где в Украине самые высокие пенсии

После индексации пенсий, средний размер выплат в Украине составляет 6 341 гривну. Однако такую сумму получают не все пенсионеры. Например, каждый третий гражданин пенсионного возраста сейчас получает лишь 3 340 гривен, что эквивалентно примерно 80 долларам. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

В материале говорится, что сейчас в Украине насчитывается более 10,3 млн пенсионеров. За год их стало меньше на 176 тысяч.

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"До 6 341 грн (около 152 долларов) выросла средняя пенсия в Украине после ежегодной индексации. В гривневом эквиваленте это на 10% больше, чем в прошлом году. Впрочем инфляция за этот же период составила 14,6% - то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились", - пишут в исследовании.

Около 3 млн украинских пенсионеров получают ежемесячно выплаты в размере 3 340 гривен, что эквивалентно примерно 80 долларам США. В то же время благодаря индексации пенсий, количество людей, которые получают менее 3 000 гривен - уменьшилось, сейчас это лишь 398 тысяч, то есть менее 4% всех пенсионеров.

При этом 14,5% от общего количества пенсионеров получают более 10 000 гривен пенсии.

Еще около 3 миллионов (29%) имеют пенсии чуть выше средней по стране - 6 860 грн, что эквивалентно 164 долларам.

Остальные 20% пенсионеров получают около 4 500 грн в месяц.

В исследовании говорится, что самые высокие пенсии - в Киеве (8 708 грн), Донецкой области (7 814 грн) и Луганской области(7 314 грн).

Самые низкие же выплаты - на Тернопольщине (4 931 грн) и в Черновицкой области (5 100 грн).

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - новости по теме

Напомним, самая маленькая пенсия в Украине - социальная. Ее получают граждане без необходимого трудового стажа или те, кто не работал. Размер такой пенсии - 2 361 грн (прожиточный минимум на 2025 год).

Как писал Главред, в Украине категория граждан имеет возможность досрочного выхода на пенсию. Этим правом могут воспользоваться многодетные матери.

Кроме того, педагоги и медицинские работники, которые не выходят на досрочную пенсию по выслуге лет, могут получить единовременную выплату. Ее размер равен десятикратному размеру ежемесячной пенсии.

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