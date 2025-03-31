В Украине проведут перерасчет пенсий: кто получит повышенную выплату

Перерасчет будет осуществляться с учетом страхового стажа.

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Пенсии пересчитают не всем гражданам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в ПФУ:

В апреле состоится перерасчет выплат пенсионерам

Некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты

С 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд Украины начнет проведение автоматического перерасчета выплат тем пенсионерам, которые после предыдущего перерасчета продолжали работать и приобрели 24 месяца страхового стажа по состоянию на 1 марта.

Как сообщили в ПФУ, перерасчет пенсий также проведут для тех граждан, которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

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Насколько увеличится пенсия будет определяться в индивидуальном порядке и будет зависеть от продолжительности страхового стажа и заработной платы, с которой исчисляется пенсия. Для этого пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

Выплачивать пересчитанную пенсию ПФУ начнет в июне с учетом доплаты за апрель и май.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинским пенсионерам и студентам, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), планируют повысить государственные выплаты на 20%.

Ранее сообщалось, что после перерасчета пенсия может как вырасти, так и уменьшиться, поскольку учитывается не только дополнительный стаж, но и уровень заработка.

Накануне стало известно, что в Украине в 2025 году у отдельных категорий пенсионеров выросли минимальные выплаты. Речь идет о пенсии по инвалидности для участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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