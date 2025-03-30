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Скидки до 52% на препараты: в Минздраве заявили о снижении цен в аптеках

Анна Косик
30 марта 2025, 11:13
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Ожидается, что в апреле в аптеках подешевеют еще 116 препаратов.
Аптека, Виктор Ляшко
В среднем препараты подешевеют на 17% / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Ляшко:

  • В апреле начнется снижение цен на некоторые препараты
  • На дорогостоящие лекарства появится существенная скидка

С 1 апреля 2025 года в Украине начинается снижение цен на 116 препаратов в аптеках. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, диапазон скидок будет от 52% до 5%. Но 5% - это на очень дорогостоящий препарат, поэтому там существенная скидка также будет в среднем.

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"Мы выходим на 222 препарата, средняя скидка фиксируется на уровне 17%", - отметил он.

Министр подчеркнул, что для снижения стоимости лекарств для конечного потребителя введут референтное ценообразование.

"Мы сейчас сравниваем цены, которые есть в девяти странах ЕС, и не позволяем производителям, а также поставщикам, импортерам регистрировать у нас лекарственное средство, если они его собираются продавать дороже, чем в странах, с которыми мы сравниваем цены", - добавил Ляшко.

Цены в Украине - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что Украине снова снижаются цены на картофель. Это связано с крайне низким спросом на данный продукт, сообщили аналитики проекта EastFruit.

Накануне стало известно, что в Украине цены на помидоры начали стремительно снижаться. Одной из причин падения цены на овощ - увеличение поставок помидоров из Турции.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается колебание цен на яйца, особенно перед Пасхой, когда спрос на этот продукт, вместе с ценами, традиционно растет.

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Кто такой Виктор Ляшко?

Виктор Ляшко - украинский врач. Министр здравоохранения Украины с 20 мая 2021 года. Главный государственный санитарный врач Украины. Входит в Почтенный совет Общественной инициативы "Орден святого Пантелеймона" и в состав Украинского наблюдательного совета Superhumans Center - всеукраинского современного центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей, пишет Википедия.

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