США хотят обвинить Украину: Портников объяснил, что не так с соглашением о недрах

Президент США ищет возможность для обвинения Украины в срыве переговоров.

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Трамп пытается сделать виноватым Зеленского / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Что сказал Портников:

США умышленно не предоставляют Украине соглашение о полезных ископаемых, которое реально подписать

Трамп хочет обвинить Украину в неготовности к миру

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине уже несколько вариантов соглашения о полезных ископаемых, однако во всех документах были условия, на которые Киев не мог согласиться.

Украинский журналист Виталий Портников в эфире Еспресо заявил, что Штаты сознательно передают такие проекты соглашения, чтобы обвинить Украину, а не страну-агрессора Россию в нежелании заканчивать войну.

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"Варианты соглашения передаются Украине для того, чтобы оно не было подписано, чтобы Трамп мог сказать, что Украина не конструктивна. Потому что он не может и не хочет это говорить о России. Когда Путин ему говорит "нет", он делает вид, что это не "нет". Значит, должен быть кто-то виноват в том, что у него не получается договориться о мире", - подчеркнул он.

В этом случае Трамп считает, что ни он, ни кремлевский диктатор Владимир Путин не могут быть виновными, поэтому ищет третьего "виновника". На это место, по словам Портникова, назначили Владимира Зеленского.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых, но США постоянно меняют условия. Украина в свою очередь старается действовать спокойно и взвешенно, чтобы у США не было ощущения, что Киев против соглашения.

Ранее Главред писал, что по информации СМИ, новый проект соглашения о полезных ископаемых предусматривает, что Украина будет обязана компенсировать США стоимость всей помощи - бюджетной, военной, гуманитарной и т.д.

Накануне стало известно, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

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Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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