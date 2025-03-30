США хотят обвинить Украину: Портников объяснил, что не так с соглашением о недрах

Что сказал Портников:
- США умышленно не предоставляют Украине соглашение о полезных ископаемых, которое реально подписать
- Трамп хочет обвинить Украину в неготовности к миру
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине уже несколько вариантов соглашения о полезных ископаемых, однако во всех документах были условия, на которые Киев не мог согласиться.
Украинский журналист Виталий Портников в эфире Еспресо заявил, что Штаты сознательно передают такие проекты соглашения, чтобы обвинить Украину, а не страну-агрессора Россию в нежелании заканчивать войну.
"Варианты соглашения передаются Украине для того, чтобы оно не было подписано, чтобы Трамп мог сказать, что Украина не конструктивна. Потому что он не может и не хочет это говорить о России. Когда Путин ему говорит "нет", он делает вид, что это не "нет". Значит, должен быть кто-то виноват в том, что у него не получается договориться о мире", - подчеркнул он.
В этом случае Трамп считает, что ни он, ни кремлевский диктатор Владимир Путин не могут быть виновными, поэтому ищет третьего "виновника". На это место, по словам Портникова, назначили Владимира Зеленского.
Соглашение о полезных ископаемых - последние новости
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых, но США постоянно меняют условия. Украина в свою очередь старается действовать спокойно и взвешенно, чтобы у США не было ощущения, что Киев против соглашения.
Ранее Главред писал, что по информации СМИ, новый проект соглашения о полезных ископаемых предусматривает, что Украина будет обязана компенсировать США стоимость всей помощи - бюджетной, военной, гуманитарной и т.д.
Накануне стало известно, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.
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Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.
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