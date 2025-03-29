Трампу предложили устранить Уолтца: в СМИ узнали о решении президента США

В Белом доме разочарованы из-за того, что Уолтц не взял на себя ответственность за инцидент с перепиской в Signal и не предложил свою отставку.

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Окружение Трампа требует увольнения советника из-за скандала / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Некоторые соратники Трампа настаивали на отставке советника по нацбезопасности Майка Уолтца

Президент признал ошибку Уолтца, но не уволил его

В администрации Трампа ожидают подходящего момента для устранения Уолтца

Несколько человек из окружения президента США Дональда Трампа предложили ему уволить советника по нацбезопасности Майка Уолца после скандала с перепиской в мессенджере Signal. Президент согласился, что Уолтц допустил ошибку. Об этом пишет Politico.

В среду вечером, после напряженного дня из-за скандала с чатом Signal, высокопоставленные чиновники Белого дома, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу аппарата Сьюзи Уайлс, посоветовали президенту Дональду Трампу рассмотреть возможность увольнения советника по национальной безопасности Майка Уолтца после случайного включения журналиста в чат. Однако, несмотря на возмущение, Трамп решил не увольнять Уолтца по одной причине - не дать "либеральным СМИ" и демократам повода для критики.

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Встреча в среду вечером состоялась на фоне разочарования Уолтцом внутри Белого дома. Днем ранее Уолтц заявил журналистам, что он "никогда не встречался, не знал и не общался с Джеффри Голдбергом", главным редактором Atlantic, которого добавили в чат. Но на следующий день представители администрации - и без того скептически настроенные в отношении его утверждений - еще больше возмутились, когда в соцсетях появился пост, на котором Уолтц стоит рядом с редактором на мероприятии в посольстве много лет назад.

В Белом доме разочарованы из-за того, что Уолтц не взял на себя ответственность и не предложил свою отставку. Чиновники считают, что его слова о том, что журналист появился в чате Signal случайно, могли лишь разжечь скандал.

Несмотря на гнев, направленный на советника по национальной безопасности, Уолтц все еще выполняет свою работу даже через пять дней после того, как The Atlantic опубликовал свою "взрывную историю" о чате Signal. В то же время, как отметили в издании, это не гарантирует его безопасности, поскольку некоторые представители администрации ждут подходящего момента для его увольнения.

"Они пока будут его поддерживать, но через несколько недель он уйдет", - заявил один из источников.

Несколько соратников Трампа утверждают, что даже до скандала в администрации начали считать Уолтца чрезмерно упрямым и самоуверенным. Два человека рассказали Politico, что Уолтца часто "крутится" возле Трампа и часто попадает в центр внимания.

Скандал с перепиской в Signal - что известно

Напомним, 26 марта журналист The Atlantic опубликовал переписку членов администрации президента США Дональда Трампа, в которой обсуждались удары по Йемену. Переписка, состоявшаяся за полчаса до вылета истребителей, включала точное время атак, запуск F-18, дронов MQ-9 и использование ракет Tomahawk.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа пытались отрицать серьезность утечки информации, но издание вышло с новой публикацией, предоставляя доступ к скриншотам переписки. Майк Уолтц признал свою ответственность за инцидент, и Дональд Трамп поддержал его, заявив, что тот "усвоил урок".

Как сообщал Главред, во время спора в Овальном кабинете президент Украины Владимир Зеленский спросил вице-президента США Джей Ди Вэнса, посещал ли тот Украину во время войны. Несмотря на напряжение, Зеленский все же пригласил его в Украину, сообщает The Time. Вэнс ответил, что его не интересуют "пропагандистские туры".

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Кто такой Майкл Волц Майкл Джордж Глен Волц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии. Волц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия. Волц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс. Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Волц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость. Волц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году. После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Волтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине. В частности, в апреле 2024 года Волц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд. "Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он. При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена. Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Волц.

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