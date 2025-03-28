У Трампа спрогнозировали вероятные сроки заключения мирного соглашения

Необходимо достичь большего прогресса на техническом уровне, убежден Марко Рубио.

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Марко Рубио прокомментировал ход переговоров о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

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Соглашение между Украиной и РФ должно учитывать наложенные санкции

Нужно достичь большего прогресса на техническом уровне

Мирное соглашение с Украиной и РФ должно учитывать наложенные санкции, при этом временные рамки завершения переговоров и заключения мирного соглашения пока не определены, заявляет государственный секретарь США Марко Рубио.

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"Мы будем стремиться достичь мира столько, сколько потребуется. Это не значит, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет заключено через неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и зависит от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции, которые, я считаю, должны учитываться в рамках любого окончательного соглашения", - сказал он во время общения с журналистами.

Госсекретарь США также заявил, что о готовности к заключению этого соглашения будет известно, "когда придет время подписывать", если "будет сопротивление с одной или другой стороны", но "мы еще не на этом этапе".

В то же время он также выразил убеждение, что на текущем этапе "нужно достичь большего прогресса на техническом уровне".

"Я хочу посидеть и поговорить с нашей командой, когда она вернется из Саудовской Аравии, и лучше понять, как прошли эти переговоры... Кстати, мы еще дважды встречались с украинцами, поэтому мы хотим получить ту перспективу, с которой мы встречались с ними в воскресенье и еще раз во вторник, и с россиянами в понедельник. Поэтому мне нужно услышать от них немного больше о том, как это прошло, а потом мы представим это президенту, а затем определимся с дальнейшими шагами", - сказал Рубио.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее в The Telegraph выяснили детали мирных переговоров. Планы Трампа и Путина по завершению боевых действий в Украине несколько расходятся.

Напомним, ранее Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной. Трамп по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп рассказал, как идут переговоры о завершении войны рф против Украины. По его словам, сейчас обсуждаются вопросы "по разделу земель".

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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