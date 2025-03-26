"РФ тянет время": Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной

Трамп по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

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Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, facebook/DonaldTrump

Кратко:

Россия хочет увидеть конец войны, считает Трамп

Трамп ранее использовал такую же тактику в своих сделках

Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия "тянет время" и пытается отсрочить достижение полного перемирия с Украиной. Об этом пишет Politico.

В то же время Трамп по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

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Отвечая на вопрос репортера телеканала Newsmax, считает ли он, что Кремль тянет время, Трамп сказал, что, по его мнению, "Россия хочет увидеть конец" своего полномасштабного вторжения.

"Но может быть и так, что они тянут время", - признал он.

При этом он добавил, что в прошлом использовал такую же тактику в своих сделках, чтобы выиграть время.

"Я делал это на протяжении многих лет. Вроде как я не хочу подписывать контракт, я хочу остаться в игре, но, возможно, я не хочу делать это до конца, я не уверен", - сказал Трамп.

Переговоры Украины, США и России в Саудовской Аравии - последние новости

Как сообщал Главред, у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия после переговоров США и РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море между украинскими и российскими войсками.

После переговоров РФ и США в Саудовской Аравии был обнародован список требований Москвы. Россия выдвинула собственные требования для завершения войны.

25 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США. После этого у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде. Во время первого дня переговоров в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Вопрос совместного заявления может решаться в последний момент переговоров, пояснил Лещенко.

Позже стало известно, о чем договорились США с Украиной и РФ во время переговоров в Саудовской Аравии. Представители США провели серию отдельных встреч с украинской и российской делегациями. Переговоры между США, Украиной и РФ, которые прошли 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились. Россия согласилась обеспечить свободное и безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине, говорится в заявлении Белого дома.

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