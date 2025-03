Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: обнародован список требований Москвы

Ключевые тезисы:

Во время переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Кремль озвучил пункты, которые могут завершить войну в Украине.

По данным издания, страна-агрессор Россия выдвинула следующие требования:

Стоит добавить, что по данным издания CBS News, Соединенные Штаты и Россия планируют обнародовать совместное заявление во вторник, 25 марта, по итогам переговоров в Саудовской Аравии, которые были якобы направлены на достижение договоренности о прекращении огня в Черном море.

Заявление ожидается в 4:00 по вашингтонскому времени (10:00 по киевскому времени).

Как сообщал Главред, вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. В администрации президента Америки Дональда Трампа положительно оценивают результаты переговоров между делегациями от Вашингтона и Москвы.

В отчете Института изучения войны отмечается, что Кремль, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по вопросу отношений с Соединенными Штатами.

В то же время, Украина и США 23 марта провели переговоры в Саудовской Аравии. Делегации рассматривали вопрос прекращения обстрелов украинских портов и инфраструктуры не только в Одессе, но и в Николаевской и Херсонской областях.

