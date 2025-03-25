Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: обнародован список требований Москвы

Россия выдвинула собственные требования для завершения войны.

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Требования РФ для завершения войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, facebook/DonaldTrump

Ключевые тезисы:

На переговорах в Саудовской Аравии Россия диктует собственные правила

Кремль озвучил пункты для завершения войны

Украина скептически относится к соглашениям с РФ

Во время переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Кремль озвучил пункты, которые могут завершить войну в Украине.

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"Но украинская сторона до сих пор остается крайне скептически настроенной относительно любых соглашений с Россией, ссылаясь на предыдущие случаи, когда Москва не придерживалась своих обязательств", - говорится в сообщении.

По данным издания, страна-агрессор Россия выдвинула следующие требования:

прекращение предоставления любой иностранной военной поддержки и обмена разведывательными данными с Украиной;

ограничение численности Вооруженных сил Украины;

международное признание четырех украинских областей, незаконно аннексированных Россией с 2022 года.

Стоит добавить, что по данным издания CBS News, Соединенные Штаты и Россия планируют обнародовать совместное заявление во вторник, 25 марта, по итогам переговоров в Саудовской Аравии, которые были якобы направлены на достижение договоренности о прекращении огня в Черном море.

Заявление ожидается в 4:00 по вашингтонскому времени (10:00 по киевскому времени).

Переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Как сообщал Главред, вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. В администрации президента Америки Дональда Трампа положительно оценивают результаты переговоров между делегациями от Вашингтона и Москвы.

В отчете Института изучения войны отмечается, что Кремль, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по вопросу отношений с Соединенными Штатами.

В то же время, Украина и США 23 марта провели переговоры в Саудовской Аравии. Делегации рассматривали вопрос прекращения обстрелов украинских портов и инфраструктуры не только в Одессе, но и в Николаевской и Херсонской областях.

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