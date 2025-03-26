Воруют свет в 'спящем' режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Оставление бытовой техники в режиме ожидания увеличивает счета за электричество.

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3 прибора вытягивают деньги из розетки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как сэкономить на счетах за электричество

Какие бытовые устройства увеличивают потребление электроэнергии

Счета за газ и электричество часто вызывают беспокойство у многих. Однако есть простой способ, который позволит сэкономить как можно больше, утверждает директор Boiler Central Джеймс Элстон.

Некоторые устройства в доме потребляют больше энергии, чем другие и могут использовать значительное количество электричества, если их не выключать. По словам Джеймса, одной из привычек, которая может увеличить счета, является оставление бытовой техники в режиме ожидания.

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"Кризис стоимости жизни заставил многих задуматься над тем, как сэкономить, где это возможно. Первое, на что стоит обратить внимание, - это ваши устройства, ведь оставление их в режиме ожидания может стоить больше, чем вы думаете", - отметил он, пишет Daily Express.

Ноутбуки

Многие люди используют компьютеры или ноутбуки ежедневно, но забывание выключить их может постепенно увеличить счета за электричество.

"В режиме ожидания ноутбук потребляет 3 Вт, поэтому если он останется включенным 24/7 в течение года, это будет стоить значительно дороже", - пояснил он.

Кроме того, когда ноутбук остается подключенным, он не только напрасно тратит энергию, но и снижает срок службы батареи. Поэтому выключать его стоит, чтобы сохранить эффективность.

Мобильные телефоны и будильники

Невыключенные зарядные устройства или будильники также могут повлиять на ваши расходы электроэнергии. Джеймс объяснил: "Оставляя будильники подключенными к сети в течение дня, вы можете потратить около £5,96 в год".

"Зарядка iPhone с оригинальным зарядным устройством использует около 5 Вт энергии. Если оставить его подключенным 24/7, это обойдется в £14,89 в год", - рассказал эксперт.

Холодильники

Хотя холодильник нельзя выключить, его можно сделать более энергоэффективным, регулярно очищая его от пыли, накапливающейся на конденсаторных катушках, и таким образом уменьшить потребление энергии.

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