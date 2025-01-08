"Съедают" деньги и энергию: какие приборы стоит выключать после пользования

Зная коротенький список, можно хорошо сэкономить и избежать напрасного расходования энергии.

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Какую бытовую технику выключать, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Как электроприборы в режиме ожидания "съедают" деньги

Какие устройства стоит выключать из розетки, чтобы экономить электроэнергию

Многие забывают и оставляют электроприборы включенными в розетку, когда они не используются. Однако, даже в режиме ожидания, такие устройства все равно потребляют электроэнергию, что незаметно увеличивает счета за свет.

Так, Главред со ссылкой на Express объясняет, что есть несколько особо энергоемких устройств, которые лучше полностью выключать из розетки, если ими не планируется пользоваться в ближайшее время.

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Какие устройства стоит выключать?

Спутниковая приставка. Даже в режиме ожидания это устройство потребляет энергию. Эксперты рекомендуют выключать его из сети, если вы не планируете смотреть телевизор в ближайшее время.

Даже в режиме ожидания это устройство потребляет энергию. Эксперты рекомендуют выключать его из сети, если вы не планируете смотреть телевизор в ближайшее время. Компьютер . Оставляя компьютер в режиме ожидания, пользователи значительно повышают потребление электроэнергии. Если вы не используете устройство, лучше выключить его полностью.

Оставляя компьютер в режиме ожидания, пользователи значительно повышают потребление электроэнергии. Если вы не используете устройство, лучше выключить его полностью. Игровые приставки. Игровые консоли часто оснащены режимами энергосбережения, но даже в этом режиме они продолжают использовать ток. По подсчетам, такие устройства могут составлять до 6% общих расходов на электроэнергию. Чтобы избежать лишних расходов, выключайте консоли полностью или отключайте их от розетки.

Практически все приборы, остающиеся включенными в розетку, продолжают потреблять электроэнергию даже в "спящем" режиме.

Если вы собираетесь в путешествие или просто не планируете пользоваться техникой длительное время, выключайте все устройства из розетки.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Кроме этого, также эксперт сказал, от какого электроприбора стоит отказаться, чтобы лучше экономить электроэнергию.

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