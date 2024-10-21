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Счета на электричество уменьшатся: эксперт сказал, от какого электроприбора стоит отказаться

Алёна Воронина
21 октября 2024, 11:51
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Отказ от этого электроприбора станет самым лучшим ответом на вопрос, как лучше экономить электроэнергию.
Девушка и парень, одежда, деньги
От какого электроприбора стоит отказаться, чтобы сэкономить на электроэнергии/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Что вы узнаете:

  • Как можно уменьшить количество потребленной электроэнергии
  • От какого прибора лучше отказаться, чтобы не переплачивать по счетам

Вопрос, что можно сделать, чтобы уменьшить использование электроэнергии, в наше время очень актуален. И еще более актуальным он становится с наступлением холодов.

Эксперт по экономии денег, телеведущий Мартин Льюис предупредил, какой на первый взгляд безобидный прибор может увеличить счета за электроэнергию, пишет The Mirror. Он отметил, что использования одного электроприбора стоит избегать - речь идет о сушильной машине.

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Теплые месяцы уже прошли, и поэтому сушка одежды стала более длительным процессом, чем летом. Поэтому у многих может возникнуть соблазн воспользоваться сушильной машиной каждый раз после стирки одежды. Но это может обернуться увеличением счетов за электроэнергию.

Финансовый эксперт даже назвал сушильные машины "демонскими приборами" из-за огромной суммы, которую они могут добавить к вашим счетам за электроэнергию, если вы ими пользуетесь слишком часто.

Льюис рекомендует избегать использования сушильных машин дома, а вместо этого использовать другие варианты сушки одежды, которые намного дешевле или вообще бесплатные.

Конечно, всем известен самый простой способ сушки одежды - это просто развесить её на сушилке и оставить на длительное время, пока не испарится вся влага. Но при использовании такого способа многие люди могут беспокоиться из-за того, что в доме будет возникать конденсат и повышаться влажность. Эксперт советует в таком случае использовать осушитель воздуха. По его словам, хотя на приобретение такого прибора все равно придется потратить средства, это скорее всего окажется дешевле, чем постоянно переплачивать за электроэнергию из-за сушильной машины.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

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