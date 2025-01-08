Обычная картофелина в помощь: интересный трюк, чтобы окна в машине не потели

О чем речь:
- Как сделать так, чтобы окна не запотевали
- Какие свойства картофеля делают его незаменимым помощником
Если окна вашего автомобиля часто запотевают, есть простой и доступный способ решить эту проблему с помощью обычного картофеля.
Эксперты housedigest советуют доступный, безопасный и экологичный способ избежать использования химических средств для удаления тумана, пишет Главред.
Как сделать, чтобы не потели окна в машине?
Специалисты советуют придерживаться простых шагов:
- Разрежьте картофелину пополам и протрите ее соком внутреннюю поверхность окон, чтобы создать тонкий защитный слой. Именно он предотвратит образование конденсата.
- Если картофель во время использования начинает подсыхать, просто срежьте край, чтобы открыть новый слой крахмала.
- Чтобы равномерно распределить сок картофеля и удалить разводы, используйте микрофибровую ткань.
- После мытья окон обработку может потребоваться повторить, поэтому держите под рукой дополнительную картофелину.
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Стоит отметить, что положительным моментом также является и то, что такой метод особенно удобен для утренних поездок, когда окна часто запотевают из-за перепада температур.
"Трюк работает благодаря тому, что при нанесении крахмала на зеркала и окна он создает защитный слой между поверхностью и паром. К тому же, поскольку картофель является съедобным, вам не нужно волноваться о вредных химических веществах в вашем доме или автомобиле", - говорят эксперты.
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