Обычная картофелина в помощь: интересный трюк, чтобы окна в машине не потели

Существует безопасный и доступный способ, как избежать запотевания зеркал и окон.

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Как помыть зеркало картошкой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Как сделать так, чтобы окна не запотевали

Какие свойства картофеля делают его незаменимым помощником

Если окна вашего автомобиля часто запотевают, есть простой и доступный способ решить эту проблему с помощью обычного картофеля.

Эксперты housedigest советуют доступный, безопасный и экологичный способ избежать использования химических средств для удаления тумана, пишет Главред.

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Как сделать, чтобы не потели окна в машине?

Специалисты советуют придерживаться простых шагов:

Разрежьте картофелину пополам и протрите ее соком внутреннюю поверхность окон, чтобы создать тонкий защитный слой. Именно он предотвратит образование конденсата.

Если картофель во время использования начинает подсыхать, просто срежьте край, чтобы открыть новый слой крахмала.

Чтобы равномерно распределить сок картофеля и удалить разводы, используйте микрофибровую ткань.

После мытья окон обработку может потребоваться повторить, поэтому держите под рукой дополнительную картофелину.

Стоит отметить, что положительным моментом также является и то, что такой метод особенно удобен для утренних поездок, когда окна часто запотевают из-за перепада температур.

"Трюк работает благодаря тому, что при нанесении крахмала на зеркала и окна он создает защитный слой между поверхностью и паром. К тому же, поскольку картофель является съедобным, вам не нужно волноваться о вредных химических веществах в вашем доме или автомобиле", - говорят эксперты.

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