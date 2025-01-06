Водители будут удивлены: почему не стоит нажимать на педаль тормоза левой ногой

Многие водители задаются вопросом, почему именно правая нога отвечает как за педаль газа, так и за педаль тормоза.

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Какой ногой нажимать на тормоз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли нажимать на тормоз левой ногой

Какие последствия это будет иметь

Среди автомобилистов популярно мнение, что езда на автомобиле с АКПП для тех, кто уже освоил "механику", не представляет больших трудностей. Однако, водители могут совершать типичные ошибки, которые могут привести к неприятным последствиям. Среди них - нажатие на педаль тормоза левой ногой.

Главред решил разобраться, почему нельзя нажимать на педаль тормоза левой ногой.

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Почему нажимать на тормоз левой ногой опасно

Как пишет издание "Твоя машина", есть четыре причины, почему нажимать на педаль тормоза левой ногой не лучшее решение.

Привычка и безопасность. В критической ситуации водитель может нажать левой ногой на педаль тормоза слишком сильно, что вызовет резкое торможение.

В критической ситуации водитель может нажать левой ногой на педаль тормоза слишком сильно, что вызовет резкое торможение. Риск одновременного нажатия на педали. В суматохе водитель, привыкший к "механике", может нажать одновременно на газ и тормоз, что способно спровоцировать поломку или внезапное ускорение.

В суматохе водитель, привыкший к "механике", может нажать одновременно на газ и тормоз, что способно спровоцировать поломку или внезапное ускорение. Утомляемость и контроль. Постоянное использование левой ноги повышает скорость утомляемости, поскольку не является привычным для водителя.

Эргономика и дизайн автомобиля. Автомобили на "автомате" имеют конструкторские особенности с учетом того, что торможение будет осуществляться правой ногой. Эргономика механизмов управления осуществлена так, чтобы делать все одной ногой.

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