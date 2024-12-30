Не просто маркировка: почему на колесах пишут 'R' - водители будут удивлены

Вы узнаете:
- Что означает R на дисках
- Как обозначаются разные сезоны на шинах
Выбор правильных шин для автомобиля обеспечивает оптимальную производительность, безопасность и комфорт вождения. Однако, при наличии большого разнообразия обозначений, иногда трудно понять что они означают.
Главред решил разобраться, что означает R в маркировке шины.
Что означает R на шинах
Как сообщают эксперты, R или радиальные шины - это распространенный тип резины, который можно найти на многих легковых автомобилях, внедорожниках и легких грузовиках.
Буква "R" в обозначении означает "радиальная", что относится к внутренней конструкции автошины. Колеса состоят из слоев ткани, стали и других материалов, расположенных радиально, от центра протектора к боковине.
Преимущества такой конструкции:
- Повышенный комфорт при езде. Позволяет боковинам легче изгибаться, поглощая неровности дороги и обеспечивая плавную езду.
- Повышенная топливная экономичность. Создают меньшее сопротивление качению.
- Улучшенное сцепление. Помогает равномерно распределять давление протектора, обеспечивая лучший контакт с дорогой.
Как понять, что шина всесезонная
Определить сезонность шины достаточно просто. Нужно лишь взглянуть на рисунок протектора. Принадлежность к тому или иному сезону может быть обозначена пиктограммой или специальными терминами. На шине сезонность обозначается так:
- M+S - шины для грязи и снега;
- альпийская горка - зимние шины;
- снежинка - зимняя шина;
- All Season (4S) - всесезонные шины.
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Что такое автошина?
Автошина - шина, которая устанавливается на ободе колеса автомобиля и заполняется воздухом или другим газом под давлением. В зависимости от способа герметизации пневматические шины изготавливаются в камерном или бескамерном исполнении. Камерная шина состоит из покрышки и ездовой камеры с вентилем. Камерные шины для грузовых автомобилей имеют также ободовую ленту. Бескамерная шина представляет собой усовершенствованную покрышку, одновременно выполняющую функцию обычной покрышки и ездовой камеры. Герметичная воздушная полость в таких шинах образуется покрышкой и ободом колеса, пишет Википедия.
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