Не просто маркировка: почему на колесах пишут 'R' - водители будут удивлены

Выбор шин для автомобиля - сложная задача, которая требует определенных знаний.

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Что означает R на шинах / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что означает R на дисках

Как обозначаются разные сезоны на шинах

Выбор правильных шин для автомобиля обеспечивает оптимальную производительность, безопасность и комфорт вождения. Однако, при наличии большого разнообразия обозначений, иногда трудно понять что они означают.

Главред решил разобраться, что означает R в маркировке шины.

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Что означает R на шинах

Как сообщают эксперты, R или радиальные шины - это распространенный тип резины, который можно найти на многих легковых автомобилях, внедорожниках и легких грузовиках.

Буква "R" в обозначении означает "радиальная", что относится к внутренней конструкции автошины. Колеса состоят из слоев ткани, стали и других материалов, расположенных радиально, от центра протектора к боковине.

Преимущества такой конструкции:

Повышенный комфорт при езде. Позволяет боковинам легче изгибаться, поглощая неровности дороги и обеспечивая плавную езду.

Повышенная топливная экономичность. Создают меньшее сопротивление качению.

Улучшенное сцепление. Помогает равномерно распределять давление протектора, обеспечивая лучший контакт с дорогой.

Как понять, что шина всесезонная

Определить сезонность шины достаточно просто. Нужно лишь взглянуть на рисунок протектора. Принадлежность к тому или иному сезону может быть обозначена пиктограммой или специальными терминами. На шине сезонность обозначается так:

M+S - шины для грязи и снега;

альпийская горка - зимние шины;

снежинка - зимняя шина;

All Season (4S) - всесезонные шины.

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Что такое автошина? Автошина - шина, которая устанавливается на ободе колеса автомобиля и заполняется воздухом или другим газом под давлением. В зависимости от способа герметизации пневматические шины изготавливаются в камерном или бескамерном исполнении. Камерная шина состоит из покрышки и ездовой камеры с вентилем. Камерные шины для грузовых автомобилей имеют также ободовую ленту. Бескамерная шина представляет собой усовершенствованную покрышку, одновременно выполняющую функцию обычной покрышки и ездовой камеры. Герметичная воздушная полость в таких шинах образуется покрышкой и ободом колеса, пишет Википедия.

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