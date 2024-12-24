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Для чего когда-то цепляли свисающие ленты на кузов авто: ответ удивит

Мария Николишин
24 декабря 2024, 04:30
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Сегодня такие ремни почти исчезли из автомобилей.
Для чего когда-то цепляли свисающие ленты на кузов авто: ответ удивит
Антистатические ремни / коллаж: Главред, фото: mashyna.com.ua, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для чего нужны свисающие ленты
  • Какую функцию выполняют антистатические ремни

На дорогах иногда можно встретить старые автомобили на которых есть свисающие ленты. Многие могут подумать, что это аксессуар, но это не так.

Главред решил разобраться, для чего нужны свисающие ленты на авто.

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Для чего когда-то цепляли свисающие ленты на металлической части кузова авто

Как пишет издание "Твоя машина", в 1990-х годах эти свисающие ленты были важной частью авто. Это антистатические ремни, которые закреплялись на металлической части кузова, касались земли и, согласно замыслу, отводили накопленные статические заряды. Сегодня такие ремни почти исчезли из автомобилей.

Как работали антистатические ремни

Отмечается, что антистатический ремень должен был устранять проблему накопления заряда на кузове, предотвращая неприятный разряд при прикосновении к металлу. Однако оказалось, что статическое электричество накапливается не только на кузове, но и на одежде пассажиров. Особенно зимой, когда воздух сухой, а люди носят несколько слоев одежды, риск статического разряда значительно возрастает.

В таких условиях ремень не решал проблему полностью: разряд все равно возникал, хоть и в другой форме - теперь "удар" током получал автомобиль от пассажира. Более эффективным способом устранения проблемы стало использование одежды из материалов, которые не накапливают заряд.

Почему антистатические ремни перестали использовать

На фоне низкой эффективности и развития технологий антистатические ремни потеряли популярность. Современные автомобили используют более качественные лакокрасочные покрытия и изоляцию, что минимизирует накопление заряда. Кроме того, подобный аксессуар стали воспринимать как устаревший и неуместный с точки зрения эстетики.

Сегодня такие ремни можно увидеть разве что на ретро-автомобилях, где их установка продиктована стремлением сохранить аутентичность внешнего вида.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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