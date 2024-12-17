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Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

Марина Фурман
17 декабря 2024, 15:00
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Обычно дорожный знак "автомобиль со стрелкой" используется в таких странах, как Канада, Чили, Мексика, Бразилия и еще нескольких других.
автомобиль, знак
Где устанавливают дорожный знак "авто со стрелкой" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Auto24

Вы узнаете:

  • Что означает дорожный знак "авто со стрелкой"
  • В каких странах используется дорожный знак
  • Где устанавливают дорожный знак "авто со стрелкой"

Дорожные знаки "авто со стрелкой" бывают на разных фонах, например, красных или же синих. Главред узнал, что знак сигнализирует водителям о том, что нужно держаться правой полосы на дороге.

Как пишет портал Auto24, обычно знак размещают перед преградой, чтобы предупредить водителя об острове безопасности или каком-то другом препятствии впереди. Водители, которые встречают этот знак, должны переехать на крайнюю правую полосу движения.

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Как известно, в Украине такого знака нет, но есть похожие по значению. Например, предупреждение об островке безопасности.

Обычно дорожный знак "автомобиль со стрелкой" применяется в таких странах, как Канада, Чили, Мексика, Бразилия и еще нескольких других.

Знак "Держись справа" может быть не только на синем фоне. Знак еще размещают на круглой форме с красным ободком, на котором посередине с правой стороны черным цветом нанесен силуэт грузового или легкового автомобиля. С левой стороны показано стрелку, которая упирается в силуэт автомобиля.

Такой знак также имеет обозначение "Держись справа", но он не рекомендует, а обязывает водителей держаться правой полосы и запрещает ехать по левой. Этот знак предназначен для того, чтобы напомнить водителям, которые едут медленнее, сменить полосу или оставаться на правой стороне дороги.

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