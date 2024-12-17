Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

Обычно дорожный знак "автомобиль со стрелкой" используется в таких странах, как Канада, Чили, Мексика, Бразилия и еще нескольких других.

https://glavred.info/life/bolshinstvo-voditeley-ne-dogadyvaetsya-chto-oznachaet-dorozhnyy-znak-avto-so-strelkoy-10623086.html Ссылка скопирована

Где устанавливают дорожный знак "авто со стрелкой" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Auto24

Вы узнаете:

Что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

В каких странах используется дорожный знак

Где устанавливают дорожный знак "авто со стрелкой"

Дорожные знаки "авто со стрелкой" бывают на разных фонах, например, красных или же синих. Главред узнал, что знак сигнализирует водителям о том, что нужно держаться правой полосы на дороге.

Как пишет портал Auto24, обычно знак размещают перед преградой, чтобы предупредить водителя об острове безопасности или каком-то другом препятствии впереди. Водители, которые встречают этот знак, должны переехать на крайнюю правую полосу движения.

видео дня

Как известно, в Украине такого знака нет, но есть похожие по значению. Например, предупреждение об островке безопасности.

Обычно дорожный знак "автомобиль со стрелкой" применяется в таких странах, как Канада, Чили, Мексика, Бразилия и еще нескольких других.

Знак "Держись справа" может быть не только на синем фоне. Знак еще размещают на круглой форме с красным ободком, на котором посередине с правой стороны черным цветом нанесен силуэт грузового или легкового автомобиля. С левой стороны показано стрелку, которая упирается в силуэт автомобиля.

Такой знак также имеет обозначение "Держись справа", но он не рекомендует, а обязывает водителей держаться правой полосы и запрещает ехать по левой. Этот знак предназначен для того, чтобы напомнить водителям, которые едут медленнее, сменить полосу или оставаться на правой стороне дороги.

Читайте также:

Что известно об Auto 24 "Auto24" - украинский мультимедийный проект об автомобилях и всем, что с ними связано. На сайте в основном представлена информация о новых и подержанных автомобилях, собраны полезные советы для водителей, последние новости автопрома, а также обзоры и тест-драйвы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред