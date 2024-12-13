Водители удивятся: что означает дорожный знак авто со сломанным шлагбаумом

Новый дорожный знак должен подсказать водителям, что нужно делать в критической ситуации.

https://glavred.info/auto/voditeli-udivyatsya-chto-oznachaet-dorozhnyy-znak-avto-so-slomannym-shlagbaumom-10622246.html Ссылка скопирована

Новый дорожный знак в Польше / коллаж: Главред, фото: pixabay, Auto Swiat

Вы узнаете:

Где будут устанавливать этот дорожный знак

О чем он информирует

В Польше ввести новый рекомендованный в ЕС дорожный знак. Он связан с железнодорожными переездами.

Отмечается, этот дорожный знак должен улучшить ситуацию на переездах и уменьшить количество аварий, пишет Главред со ссылкой на Auto Swiat.

видео дня

Для чего нужен дорожный знак с авто со сломанным шлагбаумом

Дело в том, что водители даже не знают, что в критической ситуации они имеют право сломать шлагбаум. Поэтому эксперты по безопасности дорожного движения, призвали оборудовать железнодорожные переезды Польши шлагбаумами со специальным знаком.

Европейская экономическая комиссия подготовила документ, где в частности изображен дизайн нового знака G-25 "Сломать шлагбаум".

Его должны размещать с внутренней стороны вторых ворот по направлению движения. Знак можно использовать с дополнительной табличкой с надписью "Застрял - сломай шлагбаум".

Кроме того, шлагбаумы сконструированы таким образом, что их можно быстро сломать, а затем сравнительно легко отремонтировать.

Новый знак должен уменьшить количество аварий на железнодорожных переездах.

Знак G-25 / фото: Auto Swiat

Читайте также:

Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред