Водители удивятся: что означает дорожный знак авто со сломанным шлагбаумом

Вы узнаете:
- Где будут устанавливать этот дорожный знак
- О чем он информирует
В Польше ввести новый рекомендованный в ЕС дорожный знак. Он связан с железнодорожными переездами.
Отмечается, этот дорожный знак должен улучшить ситуацию на переездах и уменьшить количество аварий, пишет Главред со ссылкой на Auto Swiat.
Для чего нужен дорожный знак с авто со сломанным шлагбаумом
Дело в том, что водители даже не знают, что в критической ситуации они имеют право сломать шлагбаум. Поэтому эксперты по безопасности дорожного движения, призвали оборудовать железнодорожные переезды Польши шлагбаумами со специальным знаком.
Европейская экономическая комиссия подготовила документ, где в частности изображен дизайн нового знака G-25 "Сломать шлагбаум".
Его должны размещать с внутренней стороны вторых ворот по направлению движения. Знак можно использовать с дополнительной табличкой с надписью "Застрял - сломай шлагбаум".
Кроме того, шлагбаумы сконструированы таким образом, что их можно быстро сломать, а затем сравнительно легко отремонтировать.
Новый знак должен уменьшить количество аварий на железнодорожных переездах.
Читайте также:
- Водители могут запутаться: что означает дорожный знак "прищуренные глаза"
- Лобовое стекло автомобиля разморозится за считанные секунды: водитель показала гениальный лайфхак
- Мало кто из водителей в курсе: эксперты рассказали о "секретном отсеке" в бардачке
Что такое дорожный знак?
Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред