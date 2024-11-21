Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

Непрерывная красная полоса привлекает внимание автомобилистов ярким цветом.

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Что означает красная линия на дороге / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

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Для чего на дорогах рисуют красную линию

В каких странах её можно встретить

Правила дорожного движения часто меняются, поэтому водителям нужно всегда обращать внимание на нововведения. В частности, в некоторых странах ЕС появились линии красного цвета посреди широких дорог.

Издание L'Automobiliste отмечает, что впервые с такой полосой водители столкнулись на дорогах в Испании, в частности - Андалусии, на юге Пиренейского полуострова, пишет Главред.

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Что означает красная линия на дороге

Красная линия вместо двойной непрерывной белой полосы не только запрещает обгон, но и побуждает водителей к снижению скорости.

Кроме того, непрерывная красная полоса привлекает внимание автомобилистов более ярким цветом. А красный цвет в ПДД - знак запрета. Так, в подсознании каждого водителя начинает срабатывать алгоритм реакции на вероятную угрозу.

Также красный цвет заставляет водителя где-то на подсознании немного отпустить педаль газа и снизить скорость.

Что будет, если пересечь красную линии на дороге

Если пересечь красную линии, то будет действовать такой же штраф, что и за пересечение белой сплошной линии. За несоблюдение требований новой разметки в виде сплошной красной полосы во Франции наступает наказание в размере 135 евро и изъятием трех баллов в водительских правах.

В Испании, где нововведение было опробовано впервые, это стоит дороже - 200 евро штрафа. Там не вычитают баллы, но могут приостановить лицензию на срок от одного до трех месяцев.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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