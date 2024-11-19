Водителям на заметку: кто может не использовать ремень в авто - штрафа не будет

Вы узнаете:
- Когда нужно использовать ремень в авто
- Какой штраф за непристегнутый ремень
- Кому разрешается не использовать ремень безопасности
В каждом автомобиле есть ремни безопасности, которые обязательно нужно использовать. Однако, некоторые водители могут пренебрегать этим правилом, а потому их будет ждать штраф.
Главред решил разобраться, какой штраф предусмотрен за езду без ремня.
Нужно ли пристегиваться в городе
Согласно ПДД, все пассажиры транспортного средства, которые находятся в местах, оборудованных ремнями безопасности, обязаны ими пользоваться (пункт 5.1.б ПДД).
Это правило касается и водителя, который также должен быть пристегнут ремнем безопасности во время движения (пункт 2.3.в ПДД).
Кроме того, в ПДД отмечается, что перевозка пассажиров, которые не пристегнулись ремнями безопасности, запрещена.
Какой штраф за непристегнутый ремень в 2024 году
Согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 510 гривен.
Стоит заметить, что штраф может получить как водитель, который перевозил непристегнутого пассажира, так и сам пассажир, который ехал без ремня безопасности.
Кто может не пристегивать ремень в авто
Согласно ПДД, разрешается не пристегиваться в населенных пунктах водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности. Также не пристегиваться можно водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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