Водителям на заметку: кто может не использовать ремень в авто - штрафа не будет

Какой штраф за ремень в Украине.

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Какой штраф за ремень / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда нужно использовать ремень в авто

Какой штраф за непристегнутый ремень

Кому разрешается не использовать ремень безопасности

В каждом автомобиле есть ремни безопасности, которые обязательно нужно использовать. Однако, некоторые водители могут пренебрегать этим правилом, а потому их будет ждать штраф.

Главред решил разобраться, какой штраф предусмотрен за езду без ремня.

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Нужно ли пристегиваться в городе

Согласно ПДД, все пассажиры транспортного средства, которые находятся в местах, оборудованных ремнями безопасности, обязаны ими пользоваться (пункт 5.1.б ПДД).

Это правило касается и водителя, который также должен быть пристегнут ремнем безопасности во время движения (пункт 2.3.в ПДД).

Кроме того, в ПДД отмечается, что перевозка пассажиров, которые не пристегнулись ремнями безопасности, запрещена.

Какой штраф за непристегнутый ремень в 2024 году

Согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 510 гривен.

Стоит заметить, что штраф может получить как водитель, который перевозил непристегнутого пассажира, так и сам пассажир, который ехал без ремня безопасности.

Кто может не пристегивать ремень в авто

Согласно ПДД, разрешается не пристегиваться в населенных пунктах водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности. Также не пристегиваться можно водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

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