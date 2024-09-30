К вниманию водителей: что означает дорожный знак точка в треугольнике

В Украине часто можно увидеть автомобильный дорожный знак с черной точкой на белом фоне в красном треугольнике. О значении этого символа рассказывает издание "Твоя машина".
Что означает знак точка в треугольнике
Знак "точка в треугольнике" был одобрен еще 10 лет назад, но утверждение прошел лишь недавно. Также его не было в экзаменах для получения водительских прав. В связи с этим для многих украинцев появление такого странного символа стало неожиданностью.
Впервые такие знаки стали появляться на украинских дорогах осенью 2021 года.
Этот знак имеет официальное название "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий" и кодификацию (порядковый номер в ПДД) - 1.41. Знак предупреждает водителей, что они въезжают на участок дороги, где есть больше аварий. Таким образом, знак заставляет водителей транспортных средств быть внимательнее.
Знак устанавливают по обе стороны дороги в 50-100 метрах от участка в населенных пунктах и в 150-300 метрах - за их пределами.
Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
Читайте также:
- Полезно знать водителям: почему не стоит глушить авто с включенным кондиционером
- Зачем водители поливают лобовое стекло авто минеральной водой: неожиданная хитрость
- Что означает дорожная разметка с орнаментом: секрет "тайного шифра" для водителей
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред