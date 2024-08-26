Полезно знать водителям: почему не стоит глушить авто с включенным кондиционером

Если оставлять автомобильный кондиционер включенным в момент выключения двигателя, то это может обернуться дорогим ремонтом. Об этом сообщают эксперты "Твоя машина".
Почему нельзя глушить авто с работающим кондиционером
По словам экспертов, резкий перепад температур приводит к появлению конденсата. Именно это происходит внутри кондиционера, когда двигатель резко глушится. Большинство влаги отводится через специальный шланг, но некоторое её количество остается внутри. Из-за этого создается благоприятная среда для появления и размножения бактерий и плесени. В результате в салоне начинает появляться неприятный запах.
Отмечается, что при этом застойные явления в системе влагоотвода кондиционера могут спровоцировать также и поломку устройства.
Ремонт кондиционера может стоить огромных денег автовладельцу, в связи с чем рекомендуется просто не доводить до этой ситуации.
Когда нужно выключать кондиционер в автомобиле
Кондиционер нужно выключать за несколько минут до окончания поездки, чтобы стенки воздуховодов успели нагреться, наполнившись теплым воздухом. Такое простое правило позволит снизить шансы появления неприятных запахов в салоне из-за плесени.
Можно ли включать кондиционер на холостом ходу авто
Включать кондиционер можно как на холостом ходу, так и во время движения авто. Слухи о том, что кондиционер на холостом ходу "убивает" двигатель, не более чем легенда.
Что такое кондиционер?
Кондиционер - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия".
В самой простой форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.
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