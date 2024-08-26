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Полезно знать водителям: почему не стоит глушить авто с включенным кондиционером

Мария Николишин
26 августа 2024, 21:55
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Даже опытные автомобилисты часто допускают одну и ту же ошибку при использовании автомобильного кондиционера.
Полезно знать водителям: почему не стоит глушить авто с включенным кондиционером
Почему не стоит глушить авто с включенным кондиционером / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если оставлять автомобильный кондиционер включенным в момент выключения двигателя, то это может обернуться дорогим ремонтом. Об этом сообщают эксперты "Твоя машина".

Почему нельзя глушить авто с работающим кондиционером

По словам экспертов, резкий перепад температур приводит к появлению конденсата. Именно это происходит внутри кондиционера, когда двигатель резко глушится. Большинство влаги отводится через специальный шланг, но некоторое её количество остается внутри. Из-за этого создается благоприятная среда для появления и размножения бактерий и плесени. В результате в салоне начинает появляться неприятный запах.

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Отмечается, что при этом застойные явления в системе влагоотвода кондиционера могут спровоцировать также и поломку устройства.

Ремонт кондиционера может стоить огромных денег автовладельцу, в связи с чем рекомендуется просто не доводить до этой ситуации.

Когда нужно выключать кондиционер в автомобиле

Кондиционер нужно выключать за несколько минут до окончания поездки, чтобы стенки воздуховодов успели нагреться, наполнившись теплым воздухом. Такое простое правило позволит снизить шансы появления неприятных запахов в салоне из-за плесени.

Можно ли включать кондиционер на холостом ходу авто

Включать кондиционер можно как на холостом ходу, так и во время движения авто. Слухи о том, что кондиционер на холостом ходу "убивает" двигатель, не более чем легенда.

Что такое кондиционер?

Кондиционер - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия".
В самой простой форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.

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