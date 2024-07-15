Почему кондиционер плохо охлаждает: 6 главных причин, которые нужно знать

Кондиционер может сломаться по многим причинам. Поэтому нужно знать, какие неисправности случаются с климатической техникой, и чем они могут быть вызваны.

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Почему кондиционер плохо охлаждает / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине невероятная жара, поэтому многие спасаются от нее с помощью кондиционера. Но бывает так, что кондиционер плохо работает в жару. Главред рассказывает почему это происходит.

Почему кондиционер слабо охлаждает воздух

Эксперты из "Климат-сервис" рассказывают, что существует сразу несколько причин, почему кондиционер очень слабо дует. Например:

Фильтр внутреннего блока забит пылью. В этом случае грязный фильтр кондиционера не пропускает через себя воздух. Воздух не проходит - следовательно не охлаждается.

Сгорела обмотка вентилятора внутреннего блока. Лопасти вращаются недостаточно быстро, чтобы воздух мог отобрать весь холод от радиатора.

Сгорел пусковой конденсатор компрессора компрессора. Из-за этого не запускается наружный блок. Внутренний блок работает как вентилятор - кондиционер работает, но не охлаждает.

Нет фреона в системе. Вследствие утечки образовалась нехватка фреона.

Нерабочий компрессор. Сгорела обмотка или заклинил поршень компрессора.

Неправильные настройки. Часто пользователи просто не умеют включать сплит - систему в нужный режим. Вместо режима COOL установлен режим FAN или HEAT.

Как понять что не хватает фреона в кондиционере

Существуют определенные признаки, по которым можно понять, что уровень фреона в кондиционере снизился:

Снижение холодопроизводительности. Если кондиционер начинает работать менее эффективно, не охлаждая воздух до заданной температуры, это может быть признаком недостаточного уровня фреона.

Если кондиционер начинает работать менее эффективно, не охлаждая воздух до заданной температуры, это может быть признаком недостаточного уровня фреона. Замерзание наружного блока. Появление льда на наружном блоке кондиционера также может свидетельствовать о низком уровне фреона в системе.

Появление льда на наружном блоке кондиционера также может свидетельствовать о низком уровне фреона в системе. Увеличение времени работы кондиционера. Если кондиционеру требуется больше времени для охлаждения помещения, это может быть признаком снижения уровня фреона.

Смотрите видео, как сделать так, чтобы кондиционер дул холодным воздухом:

Что такое кондиционер? Кондиционер - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия".

В самой простой форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.

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