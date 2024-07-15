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Почему кондиционер плохо охлаждает: 6 главных причин, которые нужно знать

Мария Николишин
15 июля 2024, 22:00
79
Кондиционер может сломаться по многим причинам. Поэтому нужно знать, какие неисправности случаются с климатической техникой, и чем они могут быть вызваны.
Почему кондиционер плохо охлаждает: 6 главных причин, которые нужно знать
Почему кондиционер плохо охлаждает / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине невероятная жара, поэтому многие спасаются от нее с помощью кондиционера. Но бывает так, что кондиционер плохо работает в жару. Главред рассказывает почему это происходит.

Почему кондиционер слабо охлаждает воздух

Эксперты из "Климат-сервис" рассказывают, что существует сразу несколько причин, почему кондиционер очень слабо дует. Например:

  • Фильтр внутреннего блока забит пылью. В этом случае грязный фильтр кондиционера не пропускает через себя воздух. Воздух не проходит - следовательно не охлаждается.
  • Сгорела обмотка вентилятора внутреннего блока. Лопасти вращаются недостаточно быстро, чтобы воздух мог отобрать весь холод от радиатора.
  • Сгорел пусковой конденсатор компрессора компрессора. Из-за этого не запускается наружный блок. Внутренний блок работает как вентилятор - кондиционер работает, но не охлаждает.
  • Нет фреона в системе. Вследствие утечки образовалась нехватка фреона.
  • Нерабочий компрессор. Сгорела обмотка или заклинил поршень компрессора.
  • Неправильные настройки. Часто пользователи просто не умеют включать сплит - систему в нужный режим. Вместо режима COOL установлен режим FAN или HEAT.

Как понять что не хватает фреона в кондиционере

Существуют определенные признаки, по которым можно понять, что уровень фреона в кондиционере снизился:

  • Снижение холодопроизводительности. Если кондиционер начинает работать менее эффективно, не охлаждая воздух до заданной температуры, это может быть признаком недостаточного уровня фреона.
  • Замерзание наружного блока. Появление льда на наружном блоке кондиционера также может свидетельствовать о низком уровне фреона в системе.
  • Увеличение времени работы кондиционера. Если кондиционеру требуется больше времени для охлаждения помещения, это может быть признаком снижения уровня фреона.

Смотрите видео, как сделать так, чтобы кондиционер дул холодным воздухом:

Что такое кондиционер?

Кондиционер - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники, сообщает "Википедия".
В самой простой форме кондиционер предназначен для регулирования и поддержания заданной температуры воздуха в помещении.

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