Как охладить автомобиль без кондиционера: лайфхак, который спасет в жару

Как быстро охладить машину в жару - этот вопрос, пожалуй, интересует многих водителей, которые не имеют кондиционера в своем авто.

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Как охладить автомобиль без кондиционера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В жару автомобиль очень сильно нагревается. Единственным спасением может стать кондиционер, но если его нет - не беда. Есть несколько лайфхаков, которые помогут охладить авто.

Как снизить температуру без кондиционера

Парковка в прохладном месте. Это не поможет значительно снизить температуру в авто, но там точно не будет жарче, чем на улице. Во время парковки избегайте прямых солнечных лучей, ставьте машину в тенистой местности, установите защитную шторку из фольги на лобовое стекло.

Это не поможет значительно снизить температуру в авто, но там точно не будет жарче, чем на улице. Во время парковки избегайте прямых солнечных лучей, ставьте машину в тенистой местности, установите защитную шторку из фольги на лобовое стекло. Светоотражающая пленка. Тонировка частично защищает от жары, ведь пропускает гораздо меньше солнечных лучей в салон. Поэтому вы можете использовать термопленку или атермальную тонировку. Оно спасает от увеличения температуры.

Тонировка частично защищает от жары, ведь пропускает гораздо меньше солнечных лучей в салон. Поэтому вы можете использовать термопленку или атермальную тонировку. Оно спасает от увеличения температуры. Не закрывать окна. Если за машиной будут присматривать, можете немного оставить открытыми окна. Тогда воздух в салоне будет циркулировать. Но не садитесь в авто сразу - сначала откройте дверь и дайте выдохнуться горячему воздуху.

Если за машиной будут присматривать, можете немного оставить открытыми окна. Тогда воздух в салоне будет циркулировать. Но не садитесь в авто сразу - сначала откройте дверь и дайте выдохнуться горячему воздуху. Включить обычный обдув. Если кондиционер есть не в каждой машине, то обдув точно предусмотрен во всех моделях. Включайте его, установив минимальную температуру. Это дополнительно усилит движение воздуха и заставит его немного остыть.

Что можно поставить в машину вместо кондиционера

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По словам экспертов из "Motor Media Review", охлаждать салон авто можно не только кондиционером, но и за счет использования аккумуляторов холода. Это обычные пластиковые бутылки с водой, оставленные в морозилке на ночь. Их можно закрепить где-то на полу, под дефлекторами заднего ряда или в подстаканниках, рядом с которыми не помешает установить выносной вентилятор, работающий от прикуривателя. Используя этот способ, можно достичь заметных результатов.

Как сделать холодный воздух в машине

Чтобы воздух в салоне автомобиля стал более прохладным, можно сделать мокрый обдув. Можете воспользоваться мокрой тряпкой, повесив её на дефлекторе. Когда она будет высыхать, намачивайте её снова. Это хороший способ преодолеть жару, пока вы стоите в пробке.

Также можно установить маленький портативный вентилятор - он справится с охлаждением не хуже кондиционера. Его можно установить над лобовым стеклом. Обычно они имеют сразу специальные устройства для фиксации. Можно использовать клейкую ленту - ею закрепите мобильный вентилятор на бортовой панели.

Тепловой удар / Инфографика: Главред

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